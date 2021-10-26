منة فضالي تكشف جزءاً من مناطق جسدها الفاتنة وتثير ضجة!

حضرت الفنانة المصرية منة فضالي، مهرجان أوسكار العرب، بإطلالة جريئة أثارت الجدل. ووثقت منة إطلالتها بمجموعة صور عبر حسابها الشخصي على (انستجرام).

حيث ارتدت الفنانة المصرية، فستاناً طويلاً باللون الأزرق، تميز بجزء لامع من الأعلى.

وكان فستان منة شفافاً ناحية الصدر، ما كشف عن تلك الجهة من جسدها بشكل واضح.

أفضل ممثلة!

واعتمدت منة فضالي تسريحة الشعر المنسدل، مع رفعه من الأمام فقط، مستكملة إطلالتها بأساور ناعمة فقط.

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وعقبت الفنانة على صورها قائلة: (الحمدلله، تكريم كأفضل ، ممثلة عن مسلسل نسل الاغراب في مهرجان اوسكار العرب في دورته الخامسه).

هجوم وانتقادات

وتعرضت منة لهجوم من المتابعين بسبب جرأة إطلالتها، فجاء في التعليقات: (خلاص العرى بقى شىء عادى كده حسبنا الله ونعم الوكيل).

وكتب آخر: (كنتي بتعيبي في الجونة واللي فيه وانتي مش احسن منهم، ايه الفستان ده).

كما ورأى آخر أن جرأة منة فضالي سبب تكريمها، وكتب: (يكرمون جسمها وليس تمثيلها).

وليست أول مرة تثير بها منة فضالي الغضب بإطلالات جريئة.

إيحاءات خارجة

ففي الشهر الماضي، ودعت منة الصيف بصور جريئة في فندق بلازو فيرساتشي في دبي.

وظهرت منة فضالي بالصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي كاش مايوه، وهوت شورت جينز.

واعتمدت منة فضالي تسريحة الشعر المرفوع، مستكملةً إطلالتها بنظارات شمسية وبعض المجوهرات.

بينما أثارت منة فضالي الجدل بملابسها الجريئة، ووضعيات التصوير التي عرضتها للكثير من التعليقات التي تحمل إيحاءات خارجة.

مهرجان أوسكار العرب

هذا وقد انطلق مهرجان أوسكار العرب في دورته الخامسة، أول أمس الإثنين بأحد الفناق الكبرى في القاهرة.

وذلك في دورة استثنائية تحمل أسماء الفنانين الراحلين سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز.

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وكرم المهرجان مجموعة من الفنانين العرب على رأسهم الفنانات المصريات غادة عبدالرازق، نادية الجندي، فيفي عبده، والإعلامية بسمة وهبة.

تكريم مصممو أزياء ولاعبو كرة

كما حصلت الفنانة السعودية وعد على تكريماً خاصاً، وكذلك الفنان اللبناني إيوان، والفنانات التونسيات أميمة طالب ومريم الدباغ.

وكان الفنان المغربي نوردو من ضمن المكرمين، وكذللك مطرب المهرجانات المصري عمر كمال، والشاعر خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد.

ومن مصممي الأزياء، تم تكريم المصري هاني البحيري، والسورية هويدا بريدي.

كما شملت قائمة المشاهير الذين تم تكريمهم، بعض لاعبي الكرة منهم عبدالله السعيد.

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