مسؤول CIA: محمد بن سلمان بلا شعبية في العائلة المالكة أما الجبري مخلص بشكل لا يصدق لوطنه

قال مايكل موريل، النائب السابق لمدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لا يتمتع بشعبية كبيرة في العائلة المالكة، لكنه يحظى بشعبية بين شباب المملكة.

ويشكل الشباب السعودي حوالي 70 في المائة من سكان المملكة.

وفي حديثه في برنامج “60 دقيقة” على شبكة سي بي إس، قال موريل إن مسؤول المخابرات السعودية السابق سعد الجبري “أنقذ حياة العديد من الأمريكيين” خلال عمله كمسؤول سعودي في مكافحة الإرهاب.

وقال موريل “أنا معجب به [الجبري]”. واصفًا الجابري بأنه “لامع جدًا ومخلص بشكل لا يصدق لوطنه”.وفق موقع “ميدل ايست مونيتور”

وردا على ما إذا كانت الولايات المتحدة مدينة بالتزام الجبري، شدد موريل على أنه ووكالة المخابرات المركزية يدينان له “بالكثير”.

وقال: “هل أشعر ببعض الالتزام تجاه الدكتور سعد؟ نعم”.

وكرر المسؤول الأمريكي السابق أن “الناس في وكالة المخابرات المركزية يفعلون ذلك. لا أعرف سواء كانت البلاد تعرف ذلك أم لا. إنه سؤال صعب بعض الشيء”.

كان الجابري مستشارًا أمنيًا لولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف قبل أن يفر إلى كندا في عام 2017.

وقد لعب دورًا بارزًا في مكافحة الإرهاب، وكان يحظى باحترام واسع من قبل مسؤولي المخابرات الأمريكية ومكافحة الإرهاب.

واحتجز محمد بن سلمان ابنه عمر وابنته سارة في محاولة لإغرائه بالعودة إلى المملكة.

مقابلة سعد الجبري

وقال سعد الجبري في المقابلة إنّ محمد بن سلمان أخبر رئيس الاستخبارات السعودي في ذلك الوقت الأمير محمد بن نايف بما نصه:”أريد اغتيال الملك عبد الله. أنا أملك خاتما ساما من روسيا. سيكون كافيا بالنسبة لي مصافحته فقط وسينتهي أمره“.

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#شاهد كيف كان يخطط ابن سلمان لإغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز، ليمهد وصول والده للعرش. 👇

#مقابلة_سعد_الجبري pic.twitter.com/zqScVr5uEC — مفتاح – subtitle (@keymiftah_sub) October 25, 2021

وقال الجبري، في أول حديث إعلامي منذ فراره من المملكة العربية السعودية عام 2017، مع تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، خلفا للأمير محمد بن نايف: “هذا ما قاله (ابن سلمان). سواء كان يتفاخر بذلك أو لا.. ولكنه قال ذلك وأخذنا الأمر على محمل الجد“.

#شاهد مقابل سعد الجبري على قناة CBS، والتي يحلل بها نفسية ابن سلمان المريضة. #مقابلة_سعد_الجبري pic.twitter.com/Dlxs65MxDD — مفتاح – subtitle (@keymiftah_sub) October 25, 2021

الجبري يتوقع مقتله

وأكد الجبري، وجود نسختين من فيديو مسجل لحديث ابن سلمان خلال هذا الاجتماع، وأنه يعلم أين توجد هاتين النسختين.

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وعندما سأله المذيع “هل تعتقد أن محمد بن سلمان يخاف منك؟” أجاب الجبري قائلا: “هو يخاف من المعلومات التي أملكها“.

#شاهد سعد الجبري سجّل "فيديو الموت" الذي يحتوي على أسرار العائلة المالكة السعودية وبعض الأسرار الأمريكية، وسيتم عرضه في حال تم اغتياله. 👇#مقابلة_سعد_الجبري pic.twitter.com/a5tX1r6qUL — مفتاح – subtitle (@keymiftah_sub) October 25, 2021

وهاجم الجبري، في المقابلة، الأمير محمد بن سلمان مقدما الكثير من الادعاءات.

كما تحدث عن اتهامه لولي العهد بإرسال فريق إلى كندا في محاولة لاغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية.

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بينما نفى الجبري اتهامات المملكة له بالفساد والاختلاس.

#شاهد الأسباب التي جعلت الجبري يكسر صمته في مقابلة خاصة على قناة CBS الأمريكية. 👇 #مقابلة_سعد_الجبري pic.twitter.com/tyoY0ZOJpJ — مفتاح – subtitle (@keymiftah_sub) October 25, 2021

وقال الجبري إنه تلقى “تحذيرا بعدم الاقتراب من أي مبنى دبلوماسي سعودي في كندا، وعدم الذهاب إلى القنصلية أو السفارة. وعندما سألت لماذا؟ فقالوا لقد قطعوا الرجل، لقد قتلوه وأنت على رأس القائمة“. في إشارة إلى مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وأضاف الجبري أن محمد بن سلمان “يخشى من المعلومات التي لدي“، وتابع بالقول: “أتوقع أن أٌقتل يوما ما“.