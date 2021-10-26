“فيفيك تشادها” .. وفاة غامضة لقطب الفنادق بعد شهرين من زواجه الأسطوري

صدم البريطانيون بخبر وفاة رجل الأعمال المليونير الشاب فيفيك تشادها، في ظروف غامضة بعد ثمانية أسابيع فقط من زواجه الذي تم في حفل أسطوري.

قطب الفنادق

ويعرف فيفيك تشادها بأنه “قطب الفنادق” ويمتلك علاقات مع قادة حزب المحافظين الحاكم.

وكان “فيفيك” يدير مجموعة Nine Group التي تبلغ تكلفتها عدة ملايين من الجنيهات، والتي كان لها مصالح واسعة في الفنادق والممتلكات.

ووفق صحيفة “ديلي ميل”، أن “قطب الفنادق” توفي بعد ساعات فقط من رصده وهو يحتفل في ملهى ليلي.

أرملة “تشادها” مصدومة

وقبل شهرين فقط تزوج تشادها الشاب الهندي الأصل من ستوتي (29 عامًا)، في حفل ساحر في فندق “جي دبليو ماريوت جروسفينور هاوس” في بارك لين بلندن، من عارضة أزياء بنفس عمره.

وفي حديث لصحيفة“ديلي ميل” بكت أرملته الحزينة وقالت: “لا توجد كلمات لوصف ما حدث. أنا في حالة صدمة وما زلت أحاول فهمها”.

وأوضحت أنها وتشادها تزوجا منذ ثمانية أسابيع فقط.

مضيفة: “كان الأمر جميلًا الآن أنا مضطر للتعامل مع فقدان حب حياتي أنا مذهولة ومندهشة.”

تشريح ما بعد الوفاة

وذكر تقرير “الديلي ميل” أنه من المحتمل أن يكون هناك تشريح ما بعد الوفاة لتحديد أسباب وفاة فيفيك.

خاصة أنه لا يزال شابا، ولا يبدو أنه يعاني من أي مشاكل صحية أساسية معروفة.

لكن المصادر المقربة منه أشارت إلى أن وفاته كانت من أسباب طبيعية.

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وأضاف المصدر: “لم يمت تشادها في منزله وسط لندن، لكنه كان في مكان آخر عندما حدث ذلك”.

وتابع: “لا نعرف الحقائق الكاملة حتى الآن وننتظر تحديد ما حدث بالضبط.”

علاقات تشادها وحزب المحافظين

ورغم صغر سنه إلا أن تشادها تمكن من نسج علاقات مع قادة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بما في ذلك رئيسي الحكومة السابقين، ديفيد كاميرون وتيريزا ماي.

وفي عام 2015، أي عندما كان عمره نحو 25 عاما، تبرع فيفيك بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني.

وذلك من أجل قانون الزعيم الهندي المهاتما غاندي في ساحة البرلمان البريطاني، وهي مبادرة دعمها قادة بارزون مثل جورج أوزبورن.

ممتلكات خيالية لفيفيك!

ومن بين الفنادق المملوكة لمجموعة Nine Group ، فندق London 02 Arena من فئة الأربع نجوم وأربعة امتيازات لـ Holiday Inn.

وتمتلك الشركة أيضًا حانة Halt & Pull في هورلي ، ساري – وأبرمت مؤخرًا صفقة امتياز مع سلسلة مطاعم بيتزا هت.

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وكان عشرات من الأقارب ووالدا السيد شادها ، جورشاران (61 عاما) وجاسبير (58 عاما) يواسي ستوتي في منزلهما الريفي الفاخر في إيفر، بيركشاير.

وفاة طبيعية

وبكى جاسبير قائلا: “نحن في حالة صدمة كاملة ومن السابق لأوانه أن نقول أي شيء عن فيفيك وإنجازاته”.

وتابع: “سيأتي وقت نشيد به ولكن في الوقت الحالي ، لا يزال الوقت مبكرا بالنسبة لنا. نشعر بألم شديد”.

كما كشف أصدقائه أنه لم يتم إبلاغ الأسرة حتى الآن بالأسباب الدقيقة لوفاة فيفيك.لكن أحدهم زعم أن التقارير الأولية أشارت إلى أنها كانت نتيجة نوبة قلبية يعتقد أنها حدثت في مقر إقامته بوسط لندن.

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