شاهد ما فعله أمير قطر مع ولي عهد الكويت أمام ولي العهد السعودي (فيديو)

لفت أنظار النشطاء على مواقع التواصل أثناء انعقاد مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” أمس، الاثنين، في الرياض موقف للأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مع ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وافتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، أعمال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، بمشاركة رؤوساء وممثلين عن عدة دول.

ويظهر أحد المقاطع التي نشرتها قناة “الإخبارية” السعودية خلال تغطيتها للمبادرة، أمير قطر وهو يحاول تقديم ولي عهد الكويت قبله للسلام على الأمير محمد بن سلمان، الذي كان يقف لاستقبال رؤوساء الوفود المشاركة.

لكن الشيخ مشعل أصر أن يتقدم الأمير تميم، وهو ما حدث بالفعل.

كما كان للسلام الحار والعناق بين محمد بن سلمان، وولي العهد الكويتي تأثيرا لافتا على مواقع التواصل وعلق النشطاء على تلك اللقطة التي حظيت بتفاعل واسع.

“قمة الشرق الأوسط الأخضر”

قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، واحدة من المبادرات التي تتبناها المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضاً: خوان كارلوس الهارب للإمارات لم يكن يسيطر على غرائزه .. أوقفوها بحُقنة!

وتجمع السعودية في القمة قادة دوليين وإقليميين بارزين للتوصل إلى توافق حول الإجراءات الكفيلة بتلبية الالتزامات البيئية المشتركة.

وفي كلمته الافتتاحية بالقمة أمس، قال محمد بن سلمان: “تؤمن المملكة العربية السعودية أن المصادر التقليدية للطاقة. كانت أهم الأسباب في تحول دول المنطقة والعالم من اقتصاديات تقليدية إلى اقتصاديات فعالة عالميا. والمحرك والدافع الرئيسي نحو أسرع نمو اقتصادي عرفته البشرية على الإطلاق.”

وتابع:”إننا اليوم ندشن حقبة خضراء جديدة للمنطقة. نقودها ونقطف ثمارها سويا إيمانا منا بأن آثار التغير المناخي لا تقتصر على البيئة فقط بل على الاقتصاد والأمن.”

اقرأ أيضاً: أول ظهور علني لـِ محمد بن سلمان بعد مقابلة سعد الجبري! (فيديو)

واستطرد ولي العهد:”ومع ذلك نحن نعي أن التغيير المناخي هو فرصة اقتصادية للأفراد والقطاع الخاص. حيث ستحفز مبادرة ابشرق الأوسط الاخضر خلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار بالمنطقة.”

كما أعلن محمد بن سلمان عن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي.

#ولي_العهد يعلن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#الإخبارية pic.twitter.com/UCDTGBtqke — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2021

هذا وشدد ولي العهد السعودي على أن السعودية ستعمل على تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات “الاقتصاد الدائري للكربون” في المنطقة. ومبادرة عالمية تساهم في تقديم الوقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص.

المصالحة الخليجية

يشار إلى أنه في يناير الماضي انتهت أشد أزمة بين دول الخليج والتي كادت تعصف بالمنطقة. في العام 2017 عندما قررت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين، قطع علاقتهم بقطر وحصارها بزعم دعمها للإرهاب.

اقرأ أيضاً: ماذا قالت “التجارة الأمريكية” عن جهود سلطان عمان لإصلاح اقتصاد بلاده!

لكنّ قطر نفت تلك الإتهامات شكلا وموضوعا في تصريحات رسمية، رافضة المساس بسيادتها.

وانتهت الأزمة بالمصالحة، خلال قمة العلا التي استضافتها السعودية بالعاصمة الرياض، لتعود العلاقات بعدها بين الدول المتصالحة بشكل تدريجي.

وتم تبادل السفراء مجددا وفتح الحدود والأجواء للطيران بين هذه الدول، وعودة العلاقات بشكل طبيعي لما كانت عليه قبل الأزمة.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»