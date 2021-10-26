خبر غير سار لعشاق الأهلي المصري بشأن الحارس محمد الشناوي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، بأن حارس مرمى فريق الأهلي محمد الشناوي. من المحتمل غيابه عن مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالث من الدوري المصري الممتاز.

محمد الشناوي ومباراة الزمالك

وقال الإعلامي شوبير في برنامجه الذي يذاع عبر”On Time Sport”. الرياضية المصرية، ” محمد الشناوي حالته تتحسن وهناك التئام بشكل تدريجي في تمزق العضلات الخلفية بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر أمام ليبيا في إطار التصفيات .المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022″.

🔴♦️ محمد الشناوي يحصل على الحقنة الثانية من البلازما مساء اليوم وذلك ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي pic.twitter.com/9YqM9pZR4P — ALAhly Stadium🏟ستاد الأهلي (@ALAhlyStadium74) October 20, 2021

كما وأردف، ” محمد الشناوي سيغيب عن مباراة القمة، كما أنه من المحتمل أن يغيب كذلك. عن المباراة التي بعدها من أجل تحسين حالته الصحية والتماثل للشفاء بشكل تام من الإصابة التي تعرض لها في العضلات الخلفية”.

محمد الشناوي والبرنامج العلاجي

ويخضع حارس منتخب مصر والأهلي الأول محمد الشناوي، إلى برنامج علاجي مكثف. منذ تعرضه لإصابة بالتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الضيف ليبيا والتي انتهت بفوز منتخب الفراعنة بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل.

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ويستعد فريق الأهلي المصري ” المارد الأحمر” لخوض أولى المواجهات القوية. أمام منافسه فريق الإسماعيلي “الدراويش” في منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام بين كلا المنافسين على ملعب ” استاد برج العرب” يوم الأربعاء القادم.

د. أحمد أبوعبلة 🗣️ إلتئام مزق محمد الشناوي بنسبة 60% وهو أمر جيد ومبشر 🦅 pic.twitter.com/rhVEjwvVm5 — Ahly Insider (@AhlyInsider) October 20, 2021

من جانبه أعلنت رابطة الدوري المصري لكرة القدم، قرار العودة التدريجية. للجماهير إلى مدرجات ملاعب كرة القدم وفق إجراءات الوقاية والسلامة من وباء فيروس كورونا، حيث سيسمح لحضور ألفين في المباراة، بواقع ألف متفرج من جمهور كل فريق داخل المدرجات.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب مصر قائمة ترتيب المجموعة المنافسة في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022. برصيد 10 نقاط، كما ويليه منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، أما في ثالث جدول الترتيب الغابون. برصيد 4 نقاط، كما وفي أدنى جدول الترتيب منتخب أنغولا برصيد 3 نقاط.

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