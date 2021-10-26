الإيطالي كونتي قريب من تدريب مانشستر يونايتد بعد زلزال ترافورد

كشفت تقارير إيطالية بأن مدرب فريق إنتر ميلان السابق ” أنطونيو كونتي” 52 عامًا، قد أعطى موافقة مبدئية. على قيادة تدريب مانشستر يونايتد في المستقبل القريب، خلفًا للمدرب الحالي النرويجي “أولي جونار سولشاير”. الذي تحدثت عن قرب رحيله عن الشياطين الحمر.

كونتي ومانشستر يونايتد

وأفادت شبكة سكاي سبورت الإيطالية، أنه تم إجراء الاتصالات بشكل أولى. بين إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الإيطالي كونتي في الآونة الأخيرة، حيث أن هذه الاتصالات قد توصلت إلى رغبة المدرب الإيطالي في قيادة تدريب اليونايتد في الفترة القادمة.

اقرأ المزيد: خبر غير سار لعشاق الأهلي المصري بشأن الحارس محمد الشناوي

وأضافت، ” قرار المدرب كونتي يرجع لأنه مقتنع بأنه قادر على العمل بشكل جيد مع الفريق المتاح .على الفور، وهذا هو السبب الذي جعله يبدي استعداده لدخول السباق على قيادة تدريب الفريق الإنجليزي”.

🗞️ تقارير إعلامية بريطانية تشير إلى أن الإيطالي 🇮🇹 أنطونيو كونتي هو المرشح الأوفر حظا لتولي تدريب مانشستر يونايتد @ManUtd_AR في حال إقالة أولي غونار سولشاير ولكن بشرط الحصول على بعض الضمانات#مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/ugCgZxOz9v — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) October 25, 2021

كونتي والضمانات

وأشارت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، ” أن أنطونيو كونتي أنه منفتح .على تولي تدريب نادي مانشستر يونايتد، خلفًا للمدرب أولى جونار سولشاير، لكن يشترط عدة ضمانات. من أجل الموافقة على تولي مهمة قيادة تدريب الفريق”.

كما وبينت الصحيفة، أنه من ضمن الضمانات التي اشترط المدرب كونتي، هو التحكم في كل الأمور الخاصة بالانتقالات داخل مانشستر يونايتد على عكس الطريقة التي يدار فيها .هذا الملف داخل نادي الشياطين الحمر.

ذا اثليتيك " موثوقة " : مانشستر يونايتد قرر منح فرصة لسولشاير، المدرب النرويجي سيكون مسؤولًا على الفريق ضد توتنهام، بعض اللاعبين والموظفين يريدون بقاءه، كونتي ينظر له كخيار محتمل اذا رحل pic.twitter.com/NEAxjzx4CG — E P L W O R L D (@EPLworld) October 26, 2021

كما وتلقى فريق مانشستر يونايتد الهزيمة المذلة أمام منافسه.ليفربول بخمس أهداف نظيفة دون مقابل على ميدانه ” أولد ترافورد”، في قمة الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” للموسم الجاري.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، كما ويليه فريق ليفربول في وصافة الترتيب بفارق نقطة وحيدة برصيد 21 نقطة في المركز الثاني.

كما في المركز الثالث آتى حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي. برصيد 20 نقطة، أما في المركز الرابع جاء فريق وست هام يونايتد برصيد 17 نقطة، ويليه فريق برايتون برصيد 15 نقطة متساويًا بذلك مع فريق توتنهام صاحب المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء على الترتيب فريق مانشستر يونايتد، وإيفرتون، وليستر سيتي، وأرسنال المتساوين بنفس النقاط .برصيد 14 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»