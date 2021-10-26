إيفانكا ترامب بفستان يُشبه روب النوم وحارسها الشخصي يلفت الأنظار!

وثقت وسائل إعلام بريطانية أحدث ظهور لابنة الرئيس الأمريكي السابق إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض السابق.

إيفانكا وعائلتها في زيارة لكنيس يهودي

وشوهدت إيفانكا في نهاية هذا الأسبوع، رفقة عائلتها، وهم يتجولون على طول الشاطئ بالقرب من منزلهم في ميامي، بعد زيارة كنيس يهودي محلي.

وبدت إيفانكا وفق صور نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، رزينة للغاية في فستان أبيض بأكمام طويلة.

واستكملت إيفانكا ترامب إطلالتها مع حذاء أبيض لامع. وكانت ترتدي نظارة شمسية كبيرة وزوج من الأقراط اللؤلؤية الجذابة.

فستان إيفانكا “روب نوم”!

وكان فستان إيفانكا غريبا شيئا ما حيث بدا وكأنه “روب للنوم”.

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وظهر برفقتها زوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة.

وتعد هي المرة الأولى التي يتم فيها رؤية العائلة بأكملها في الخارج في غضون ثلاثة أسابيع.

أزياء أنيقة لجاريد وأبناءه

وارتدى “جاريد” كبير مستشاري البيت الأبيض السابق، البالغ من العمر 40 عامًا، قميصا من ماركة “بولو” لونه أزرق فاتح.

ونسقه مع بنطلون سبور وبعض الأحذية الرياضية السوداء.

كما ظهر أبناء جاريد وإيفانكا الصبيان (جوزيف 8 أعوام)، و(تيودور 5 أعوام)، واللذان كانا يرتديان قمصان بيضاء أنيقة.

واتبعت (أرابيلا 10 سنوات) خطى والدتها إيفانكا، وظهرت بفستان أزرق.

وكانت تمسك إيفانكا بيد ابنتها، بينما سار جاريد جنبًا إلى جنب مع طفلها الأصغر ثيو.

حارس أمن قوي

وظهر مع عائلة كوشنر حارس أمن يبدو قوي البنية، وراقب عن كثب العائلة بينما كان يتجول خلفهم طوال رحلتهم إلى المنزل.

وارتدى الحارس الموشوم قميصًا أسود بأزرار وأكمام مطوية للكشف عن فن الجسم المعقد في جميع أنحاء ساعديه.

ومن المحتمل أن يكون الحارس الشخصي قد تم توظيفه شخصيًا من قبل إيفانكا وجاريد.

وفقد الزوجان تغطيتهما للخدمة السرية في يوليو، بعد أن مُنحا ستة أشهر إضافية من الحماية كجزء من صفقة أبرمها ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض.

وعادةً ما يقوم عملاء الخدمة السرية في أمريكا بحماية الرؤساء وأزواجهم مدى الحياة.

ويحصل أي من أطفالهم أيضًا على الأمن حتى سن 16 عامًا.

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ومنذ الانتقال إلى ميامي، حافظت إيفانكا وجاريد على ظهور منخفض نسبيًا ولم تتم رؤيتهما إلا مع أطفالهما في عدد قليل من المناسبات.

وهو تغيير ملحوظ عن حياتهم في واشنطن العاصمة عندما تم تصويرهم بانتظام في نزهات عائلية في حيهم الراقي.

اتفاقيات التطبيع

لكن الزوجين استمتعا بعودة قصيرة إلى دائرة الضوء في وقت سابق من هذا الشهر.

حيث قامت العائلة بالسفر إلى القدس لحضور الاجتماع الافتتاحي للتجمع للترويج للاتفاقات المعروفة باسم “اتفاقات أبراهام”.

وهي صفقات سلام مزعومة بين إسرائيل والإمارات وإسرائيل والبحرين، التي تم التفاوض عليها خلال الأشهر الأخيرة لترامب في منصبه.

قصر جاريد وإيفانكا الفاخر

ويمتلك جاريد وإيفانكا قصرا إضافيًا بقيمة 24 مليون دولار، ويقال إنهم اشتروه في أبريل، وفقًا لموقع الويب العقاري The Real Deal.

تضم الملكية الجديدة للزوجين ست غرف نوم وثمانية حمامات ونصف، وكانت مملوكة من قبل المغني الإسباني خوليو إغليسياس.

يقع السكن الفرنسي الكلاسيكي الجديد الذي تبلغ مساحته 8510 قدمًا مربعًا على مساحة 1.26 فدانًا ومجهز بأسقف مقببة بارتفاع 26 قدمًا.

بالإضافة إلى درج مزدوج كبير، ومناطق ترفيهية مفتوحة.

وكذلك وصالة ألعاب رياضية كبيرة وغرفة نوم رئيسية ضخمة بحمامين كاملين.

كما يضم حدائق مشذبة ومسابح عاكسة ومسبحًا على طراز المنتجع ورصيفًا كبيرًا.

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