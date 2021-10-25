نور الغندور بوصلة رقص بحفل زفاف وحركة خارجة مع الراقصة! (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية، المقيمة بالكويت، نور الغندور غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو ظهرت فيه وهي ترقص في حفل زفاف صديقتها بطريقة فاضحة.

ورقصت الفنانة إلى جانب راقصة شرقية كانت تحيي الحفل ببدلة رقص جريئة.

وقامت نور الغندور بالرقص خلف الراقصة، ثم قامت بعمل حركة خارجة مع الراقصة، وهو ما أثار غضب الجمهور الذين رأوا أن تصرف الغندور جريء وغير لائق.

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تاتو الشفاه

وفي سياق آخر، تصدرت نور قبل أشهر حديث الناشطون بعد مشاركتها شكلها النهائي بعد تجربتها (تاتو) الشفاه.

وظهرت نور الغندور بعد (تاتو) الشفاه نسخة طبق الأصل عن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، خاصة وأنها اعتمدت تسريحة شعر مماثلة لها.

وانهالت التعليقات على نور غندور وسط اتهامها بتقليد نادين نجيم، وانتقادات لعمليات التجميل التي جعلت جميع المشاهير نسخ عن بعضهم البعض.

عمليات تجميل سابقة

هذا وبدأت نور الغندور الخضوع لعمليات تجميلية عام 2019.

فأجرت الفنانة عمليات تصغير الأنف وتكبير الشفاه، وتعريض الحاجبين وتعديل شكل الحنك، وبدا وجهها على شكل قلب.

كما أجرت نادين نجيم أيضاً عمليات تصغير لأنفها وتعريض لذقنها وتكبير لشفاهها، بالإضافة إلى بوتوكس وفيلر في الوجه.

حبيبة عمرو دياب الجديدة

هذا وقد تسببت نور الغندور في وقت سابق، بسخرية الجمهور من الفنان المصري عمرو دياب، بعد ظهورها معه.

ونشرت نور الغندور صورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، تجمعها بعمرو دياب، الذي التقته في دبي، وعلقت عليها: (نقطة انتهى).

وسخر الناشطون من استمرار عمرو دياب في الظهور مع الحسناوات في العالم العربي والغربي، بعد انفصاله مؤخراً عن الفنانة المصرية دينا الشربيني.

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وذهب البعض في تعليقاته إلى التشكيك بأن نور الغندور ستكون حبيبة عمرو دياب الجديدة.

دفعة بيروت

وعلى الصعيد الفني، غابت نور عن موسم دراما رمضان الماضي دون توضيح الأسباب وراء ذلك.

وكان آخر أعمال الفنانة المصرية مسلسل (دفعة بيروت) الذي عرض أواخر العام الماضي.

وهو من تأليف هبة مشاري وإخراج علي العلي، وشاركت فيه إلى جانب مجموعة من نجوم الفن العربي.

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