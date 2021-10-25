موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة في الدوري المصري

يلتقي حامل اللقب فريق الزمالك المصري أمام منافسه إنبي مساء يوم الثلاثاء، في أولى مواجهات مع انطلاق. موسم الدوري المصري الممتاز، والذي سيجمع كلا المنافسين على ملعب ” استاد بتروسبورت”.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

وستنطلق المباراة القوية بين الزمالك ونظيره إنبي في تمام الساعة التاسعة. مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، قطر، العراق، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن، بينما ستكون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان” ليبيا.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، عمان ستكون عند الساعة العاشرة مساءً، لكن بتوقيت دولة المغرب والجزائر في تمام الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport”. الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

📸 | لقطات من خوض اللاعبين المستبعدين من قائمة مباراة إنبي لمجموعة من التدريبات التأهيلية، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي، في صالة الجيم بمقر النادي 🏣🏹#CHAMP13NS | #Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/tEtfN13QVt — Zamalek SC (@ZSCOfficial) October 25, 2021

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport”، المعلق الرياضي المصري بلال علام، حاتم بطيشة.

تشكيلة فريق الزمالك

وسيلعب المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي “باتريس كارتيرون”. بتشكيلة أساسية أمام منافسه فريق إنبي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

وسيعتمد المدرب في هجوم التشكيلة على الثلاثي، سيف الدين الجزائري، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما.

تشكيلة فريق إنبي

وسيدخل المدرب ممدوح المحمدي في تشكيلة أساسية أمام منافسه الزمالك، حيث سيكون في حراسة المرمى محمود جاد.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: علي فوزي، خالد رضا، إبراهيم يحيى، لكن في وسط الفريق سيكون كلاً من: حسام عرفات، جرجس صالح، جون أوكوي إيبوكا، وفي هجوم الفريق. سيأتي كلاً من: مهاب ياسر، عبد البار أدجي، أحمد جمعة.

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