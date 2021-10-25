مقابل مليون دينار .. هل تعود الفنانة سعاد سليمان “سعودة” للتمثيل؟ (فيديو)

أكدت الفنانة الكويتية سعاد سليمان الشهيرة بلقب (سعودة) أنها ملتزمة بقرار الاعتزال، وارتداء الحجاب.

سعودة: لن أعود ولو بمليون دينار

وقالت “سعودة” خلال لقاء على برنامج (عالسيف) على قناة atv الكويتية، إنها لن تعود للمجال الفني ولو عرض عليها مليون دينار كويتي (33 مليون دولار).

وسأل المذيع سعاد سليمان حول تفكيرها بالحجاب منذ حوالي سنتين.

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مشيراً إلى أن دخلها من التمثيل آخر سنتين كان قليل فيما زاد المدخول من الإعلانات.

معلمة تربية إسلامية

لتجيب “سعودة”: (كأنها رسالة من الله سبحانه وتعالي ان الرزقة ممكن تيجي من أي مكان).

وشددت سعاد على أنها ترفض العودة للتمثيل، ولو بعرض مليون دينار.

وكشفت “سعودة” أنها الآن معلمة تربية إسلامية.

سعودة تعتزل التمثيل

وكانت “سعودة”، قد أعلنت في أغسطس الماضي اعتزالها مجال الفن والتمثيل نهائيا وارتدائها الحجاب.

وقالت الفنانة سعاد سليمان، إنها اعتزلت التمثيل ولن تشارك في أعمال فنية جديدة، وكتبت عبر انستغرام: “اعلن اعتزالي عن المجال الفني كممثلة الحمدلله”.

وتسبب ما نشرته سعاد سليمان في جدل كبير وجعل العديد من متابعيها يطرحون الأسئلة حول السبب الحقيقي خلف قرار الفنانة الكويتية.

سعاد سليمان

وأكدت الفنانة الكويتية سعاد سليمان أن الدراسة هي السبب الرئيسي لهذا القرار.

بالإضافة لخطوة حجابها وأنها سوف تصبح مشغولة وليس لديها وقت للأعمال الفنية.

وقالت سعاد سليمان حينها بفيديو: (سبب اعتزالي الحمدلله هو أنني قبلت في تربية اساسية تخصص إسلامي وهذا الذي اريده).

سعاد سليمان: لن أخدش حجابي

وتابعت: (سوف أجعل حياتي للدراسة وأطفالي وليس لدي وقت للتمثيل، بالإضافة أنني تحجبت ولا أريد أي شيء يخدش حجابي، وأرفض أن أكون ممثلة).

سُعاد سليمان أكدت كذلك اقتناعها الكامل بقرار اعتزالها كما أوضحت أنها لن تغيب عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها ستنشر الفيديوهات في الأوقات التي تتاح لها من أجل أن تتواصل مع متابعيها وجمهورها.

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سعودة لن تغيب

وقالت سعودة: (سوف اكون حاضرة معكم دائما وليس معني أن ابتعد عن التمثيل عدم ظهوري مجددا ).

وتابعت: (بل سوف أشارك بمقاطع فيديو في أوقات عدم انشغالي، أما قرار اعتزالي فأنا مقتنعة به واشعر براحة كبيرة).

ويشار إلى أن سعاد سليمان هي ابنة الفنانة الكويتية مي البلوشي، وقد ظهرت في شهر فبراير الماضي في فيديو كشفت من خلالها عن ارتدائها الحجاب.

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