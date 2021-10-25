ماذا يفعل قائد القوات الجوية الإماراتية في إسرائيل؟! (صور)

نشرت وسائل إعلام عبرية صورا أظهرت تواجد قائد القوات الجوية الإماراتية اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي، الاثنين، في إسرائيل.

وبحسب صحف عبرية، فإن العلوي وصل إلى الأراضي المحتلة، للمشاركة في التمرين الإسرائيلي “العلم الأزرق” بصحراء النقب.

Historic: The Commander of the UAE's Airforce Maj.-Gen. Ibrahim Nasser Mohammed al-Alawi has landed in Israel for the first time as a guest of IAF Chief Maj.-Gen. Amikam Norkin. He received an honor guard led by Norkin at Palmachim air force base pic.twitter.com/G18MRMSGIH — Anna Ahronheim (@AAhronheim) October 25, 2021

من جانبها ذكرت وزارة الحرب الإسرائيلية أن حرس الشرف برئاسة قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميكام نوركين، استقبل العلوي في قاعدة “بلماحيم الجوية”.

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وأشارت الى أن الجانبين تبادلا الحديث حول التعاون وتعزيز العلاقة بين سلاحي الجو.

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قائد القوات الجوية الإماراتية يقوم بزيارة الكيان الصهيونى pic.twitter.com/X2gnye6WzA — جنـرال الخليج (@QATARTEAM) October 25, 2021

تعزيز التطبيع بين الإمارات واسرائيل

يأتي ذلك ضمن تفعيل اتفاق التطبيع الذي عقدته الإمارات مع الكيان المحتل برعاية أمريكية في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وشهدت الفترة الأخيرة عدة اتفاقيات بين تل أبيب والإمارات في شتى المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي.

كما فتحت الإمارات أبوابها أمام الإسرائيليين، وفي فبراير الماضي قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن النظام الإماراتي استهدف الإسرائيليين بتعديل قوانين منح جنسية الدولة.

رئيس أركان سلاح الجو الإماراتي في إسرائيل اليوم لتفقد تدريبات الطيارين الإسرائيليين. شئٌ ما يحدث… pic.twitter.com/i9dnPa5LbK — ד"ר מאיר מסרי | د. مئير مصري (@MeirMasri) October 25, 2021

وقالت إن الحصول على جنسية الإمارات “فرصة للإسرائيليين، ليس فقط للعمل في أبو ظبي. بل للحصول على جنسية ستمكّنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها”.

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وأشارت إلى أنّه “من الآن فصاعداً يمكن لمستثمرين من ذوي المهن المطلوبة. مثل الأطباء والعلماء والفنانين والمفكرين من أرجاء العالم، الحصول على جنسية الإمارات”.

للمرة الأولى… قائد القوات الجوية الإماراتية اللواء إبراهيم ناصر العلوي يصل إلى إسرائيل بدعوة من قائد سلاح الجو الإسرائيلي الميجر جنرال عميكام نوركين#الإمارات #تطبيع pic.twitter.com/xYeSsb9hwu — Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) October 25, 2021

وأثار قرار السلطات الإماراتية وقتها بتخفيف شروط منح الجنسية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل.

إذ حذّر نشطاء من استغلال الإسرائيليين للجنسية الإماراتية في شراء عقارات بمنطقة الخليج.

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كما وتشارك في تدريبات “العلم الأزرق” بإسرائيل هذا العام كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

ورغم عدم مشاركة الطائرات الإماراتية في التدريبات، لكن رئيس العمليات في سلاح الجو الإسرائيلي أمير لازار، وصف زيارة قائد القوات الجوية بأنها “مهمة للغاية” وعبر عن أمله “استضافة القوة الجوية الإماراتية” في المستقبل.