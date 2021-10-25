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ماذا يفعل قائد القوات الجوية الإماراتية في إسرائيل؟! (صور)

الإمارات تشارك في تمرين "العلم الأزرق"

كتب وطن
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نشرت وسائل إعلام عبرية صورا أظهرت تواجد قائد القوات الجوية الإماراتية اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي، الاثنين، في إسرائيل.

وبحسب صحف عبرية، فإن العلوي وصل إلى الأراضي المحتلة، للمشاركة في التمرين الإسرائيلي “العلم الأزرق” بصحراء النقب.

من جانبها ذكرت وزارة الحرب الإسرائيلية أن حرس الشرف برئاسة قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميكام نوركين، استقبل العلوي في قاعدة “بلماحيم الجوية”.

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وأشارت الى أن الجانبين تبادلا الحديث حول التعاون وتعزيز العلاقة بين سلاحي الجو.

تعزيز التطبيع بين الإمارات واسرائيل

يأتي ذلك ضمن تفعيل اتفاق التطبيع الذي عقدته الإمارات مع الكيان المحتل برعاية أمريكية في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وشهدت الفترة الأخيرة عدة اتفاقيات بين تل أبيب والإمارات في شتى المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي.

كما فتحت الإمارات أبوابها أمام الإسرائيليين، وفي فبراير الماضي قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن النظام الإماراتي استهدف الإسرائيليين بتعديل قوانين منح جنسية الدولة.

وقالت إن الحصول على جنسية الإمارات “فرصة للإسرائيليين، ليس فقط للعمل في أبو ظبي. بل للحصول على جنسية ستمكّنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها”.

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وأشارت إلى أنّه “من الآن فصاعداً يمكن لمستثمرين من ذوي المهن المطلوبة. مثل الأطباء والعلماء والفنانين والمفكرين من أرجاء العالم، الحصول على جنسية الإمارات”.

وأثار قرار السلطات الإماراتية وقتها بتخفيف شروط منح الجنسية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل.

إذ حذّر نشطاء من استغلال الإسرائيليين للجنسية الإماراتية في شراء عقارات بمنطقة الخليج.

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كما وتشارك في تدريبات “العلم الأزرق” بإسرائيل هذا العام كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

ورغم عدم مشاركة الطائرات الإماراتية في التدريبات، لكن رئيس العمليات في سلاح الجو الإسرائيلي أمير لازار، وصف زيارة قائد القوات الجوية بأنها “مهمة للغاية” وعبر عن أمله “استضافة القوة الجوية الإماراتية” في المستقبل.

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