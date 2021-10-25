طلاق فاطمة الأنصاري ويعقوب بوشهري ترند بعد الحرب الكلامية!

تصدرت أنباء طلاق فاطمة الأنصاري الفاشينستا السعودية المعروفة والمدون الكويتي يعقوب بوشهري التريند في مواقع التواصل الاجتماعي.

حرب كلامية

وتحت هاشتاج #طلاق_فاطمه_الانصاري، تداول ناشطون مقاطع وصور للحرب الكلامية التي اندلعت بين فهد الزهراني، زوج شقيقة الفاشينسا فاطمة الأنصاري، ويعقوب بوشهري.

ونشر فهد الزهراني عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات عبارى قال فيها: (هذي علومك؟ يا خسارة تمايمك انا اشهد ان ابوك ما جاب رجال).

المرجلة صعبة

ورد يعقوب فورا: (المرجلة صعبة على طافي النار ماكل من يبغي المراجل قدرها، أحدن عزومه قاصرة عند الأخطار واحدن عزومه بالخطر ماذخرها).

يعقوب بوشهري لأبو شهد الأنصاري: "شكله زعلان على فراقي، وأخاف يحبني!" pic.twitter.com/TsTP89TCBx — Gorgeous (@gorgeous4ew) October 24, 2021

يعقوب بوشهري : ازعجنا الجاهل مو فاضي لك ورانا شغل؟ شكله زعلان على فراقي! pic.twitter.com/chXygdA5lH — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 24, 2021

كما انتشر لشقيق فاطمة الأنصاري يرد من خلاله على يعقوب بوشهري.

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وقال شقيق فاطمة الأنصاري: (ليس من طبعي ولا من أخلاقي ولا من تربيتي ولا هو من شيء تعلمنا عليه، إنك تتكلم عن شخص أكل وياك من سفرة واحدة).

(أه منك منقهر)

كما تداول الناشطون تحت وسم طلاق فاطمة الأنصاري، فيديو لها مع شقيقتها مريم في السيارة.

وكانت الفاشينستا تستمع لأغنية (أه منك منقهر)، للمطرب السعودي راشد الماجد.

وهو ما اعتبره المغردون رسالة ليعقوب بوشهري.

وقال البعض إن سبب طلاق فاطمة الأنصاري، هو خيانة يعقوب بوشهري خلال تواجدهما في لندن.

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طلاق فاطمة الأنصاري ويعقوب

جاء ذلك بعد انتشار فيديو لبوشهري على متن يخت وفيديو آخر لمودل شهيرة على يخت يشبه يخت بوشهري.

ورد بوشهري على هذا الاتهام بفيديو أكد فيه أنه مظلوم، وأن اليختان مختلفان.

وقال بوشهري إن هناك أشخاصاً يتسببون بوقوع المشاكل بين الأزواج.

كما انتشرت أنباء حول خيانة بوشهري لزوجته مع عدة فتيات في قطر، ما أدى إلى انهيار فاطمة الأنصاري وإجهاض جنينها الأول.

سوالف لندن

وتصدر يعقوب بوشهري، وزوجته فاطمة الأنصاري، التريند عبر (تويتر)، بعد أنباء عن انفصالهما.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء انفصالهما بعدما نشر يعقوب صورة ظهر فيها بدون دبلة.

كما زاد فهد الزهراني، زوج شقيقة فاطمة، الجدل بتغريدة له عبر (تويتر).

وقال فيها: (إذا خانتك قيم المبادئ، فحاول ألا تخونك قيم الرجولة، والأيام بتكشف سوالف لندن).

ولم يصدر تصريح رسمي من الأطراف المعنية حول حدوث الطلاق بينهما رسمياً حتى الآن.

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