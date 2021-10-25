زوجة العكيد أبو شهاب بالشورت .. جومانا مراد تثير جدلاً بهذه الصور!

أطلّت النجمة جومانا مراد، الشهيرة بـ “زوجة العكيد أبو شهاب”، على جمهورها عبر حسابها في “انستغرام”، بصورٍ من أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت فيها مرتديةً “شورت”، وقميص طويل مفتوح .

وأرفقت جومانا مراد صورها بتعليق جاء فيه: “طالما أن القادم في غيب الله فتصوره جميلاً”.

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جومانا مراد في مهرجان الجونة

وشاركت جومانا مراد مؤخراً في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

ونشرت صورا لها خلال سيرها على السجادة الحمراء برفقة زوجها الدكتور ربيع بسيسو.

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واختتمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، يوم الجمعة الماضي.

وفجر المهرجان الذي ينظم بشكل سنوي، موجة غضب واسعة بين المصريين، نظرا لما وصفوه بحجم التعري والإسفاف والابتذال داخل هذا المهرجان البعيد عن الفن وهدفه لفت الأنظار وإثارة الجدل، عبر التعري واستعراض أجساد الفنانات.

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كما أعلن مدير مهرجان الجونة السينمائي، أمير رمسيس استقالته من منصبه كمدير فني للمهرجان.

بينما، فاز فيلم ريش، المثير للجدل بجائرة (نجمة الجونة الذهبية) كأفضل فيلم عربي روائي طويل.

وأشعل فيلم ريش، الجدل في مهرجان الجونة وفي مواقع التواصل وعلى وسائل الإعلام. وذلك لمناقشته قصة عائلة فقيرة بشكل أثار غضب بعض الفنانين الموالين للنظام في مصر.

“زوجة العكيد أبو شهاب”

يشار الى أنّ الفنانة جومانا مراد شاركت بعدد من أجزاء المسلسل الشهير “باب الحارة” للمنتج و المخرج بسام الملا.

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وأدت جومانا شخصية “شريفة” زوجة “العكيد أبو شهاب”، الذي ادى دوره النجم سامر المصري، قبل أن يقوم الملا بإبعاد الشخصية بعد خلافات بينه وبين المصري.

من ناحية أخرى انتهت جومانا مراد من تصوير فيلمها الأمريكي North Of The 10.

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ويشارك جومانا فيه مواطنها الفنان سامر المصري، حيث من المقرر عرضه قريبًا بدور العرض السينمائية العربية والعالمية.

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