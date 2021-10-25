جورج قرداحي: يا ريت يصير انقلاب في لبنان! .. ويعلن موقفه من الحوثي والأسد وابن زايد

أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن تمنيه حدوث انقلاب في لبنان، جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل.

وكان جورج قرداحي هو ضيف ثاني استجواب لهذا الموسم من برنامج “برلمان شعب”، عندما قال في جلسة استجوابه الرابعة إنه يتمنى حدوث انقلاب عسكري مؤقت في لبنان لمدة 5 سنوات.

جورج قرداحي من #برلمان_شعب: "يا ريت يصير انقلاب عسكري في لبنان، لمدة ٥ سنين لحتى ينظم الحياة السياسية" pic.twitter.com/pUdxu2NG4B — S H U A I B شعيب (@Sh3aib) October 25, 2021

وقال عندما سألته وصال إدبلا إحدى المشاركات بالبرنامج “هل يتمنى حدوث انقلاب عسكري في لبنان: “ياريت بيصير انقلاب في لبنان. بس يكون انقلاب مؤقت لحتى ينظم الحياة السياسية، انقلاب لمدة 5 سنوات فقط حتى يدافع عن حقوق الناس. ثم يعيد السلطة للشعب.”

لترد عليه وصال بأنه لا يوجد ما يعنيه بقوله “انقلاب منظم” مستشهدة بما حدث في مصر وانقلاب عبدالفتاح السيسي، على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

ليرد جورج قرداحي بأن 30 يونيو كانت ثورة أيضا. في إشارة منه إلى أن السيسي جاء باختيار شعبي، وهو ما تكذبه تقارير حقوقية وشهادات نشطاء مصريين.

وأحرجته وصال بعدة أسئلة عن مجزرة “رابعة العدوية” التي قام انقلاب السيسي بعدها على دمائهم، ليتهرب جورج قرداحي من الإجابة أكثر من مرة.

موقف جورج قرداحي من حزب الله

وعن موقفه من حزب الله اللبناني، وهل يعتبره مثل التنظيمات الإرهابية الأخرى، قال قرداحي إنه لا يقارن حزب الله بهذه المنظمات.

وتابع: “لكني اقول أن هذا السلاح بيد حزب الله يجب أن يوضع له حل داخل إطار الدولة. بدي يسير نوع من التفاهم مع حزب الله لجعل هذا السلاح ضمن سيطرة الدولة وتحت تحكمها.”

وشدد على أنه لا يجوز أن تكون هناك منظمات مسلحة حزبية أو غير حزبية داخل دولة معينة لأنها تعطل دور الدولة، حسب قوله.

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وتابع مشيدا بحزب الله:”حزب الله لبناني. حزب الله ليس متسوردا من الخارج. حزب الله يكافح ويناضل منذ العام 82 ضد إسرائيل. ولا نريد أن نجرده من هذه التضحيات فعنده تضخيات كبيرة.”

وأضاف:”هذه التضحيات بدنا نشوف كيف نضعها في تصرف الدولة وخدمتها.”

كما اعتبر جورج قرداحي في حديثه جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيم مسلح يدافع عن أرضه وليس تنظيم إرهابي، وقال إن هذه الحرب اليمنية “عبثية يجب أن تتوقف .”

ودافع قرداحي أيضا عن بشار الأسد ونظامه الدموي بشدة، كما أثنى على حكام الإمارات وسياسات محمد بن زايد القمعية في المنطقة.

ردود أفعال على حديث جورج قرداحي

وأثارت تصريحات جورج قرداحي في “برلمان شعب” جدلا واسعا على مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض لتصريحاته.

وسخر الإعلامي ياسر أبوهلالة من تصريحات جورج قرداحي بالقول:”العقيد #جورج_قرداحي يعاني من مراهقة متأخرة. الصبغة ليست لإخفاء الشيب فقط. هو يجسد منطق العسكر المراهقين الذين لم يزد حرفا على منطقهم.”

العقيد #جورج_قرداحي يعاني من مراهقة متأخرة، الصبغة ليست لإخفاء الشيب فقط. هو يجسد منطق العسكر المراهقين الذين لم يزد حرفا على منطقهم، الفتى معمر القذافي عندما انقلب على النظام الملكي، وعبدالكريم قاسم وصدام وحافظ ..لو كان يملك كتيبة دبابات لدكّ القصر الجمهوري وتلا البيان رقم 1 https://t.co/0uCZa4crLM — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) October 26, 2021

وتابع:”الفتى معمر القذافي عندما انقلب على النظام الملكي. وعبدالكريم قاسم وصدام وحافظ ..لو كان يملك كتيبة دبابات لدكّ القصر الجمهوري وتلا البيان رقم 1.”

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فيما كتب عبدالرحمن نواف:”جورج قرداحي في برنامج برلمان شعب ولأول مرة ضحكت عليه. لانه في بداية الحلقة تأملت خيرا بأن يتراجع أو على الأقل يبدل مواقفه السياسية وإن كنت أقف معه في موقفه تجاه اليمن، ولكنه أثبت لي أنه مغرور ومتناقض وهجومي في الإنكار وهذا كله يؤدي إلى فشل الشخص.”

#جورج_قرداحي في برنامج #برلمان_شعب ولأول مرة ضحكت عليه لا منه.

في بداية الحلقة تأملت خيرا بأن يتراجع أو على الأقل يبدل مواقفه السياسية وإن كنت أقف معه في موقفه تجاه اليمن، ولكنه أثبت لي أنه مغرور ومتناقض وهجومي في الإنكار وهذا كله يؤدي إلى فشل الشخص.

– يتبع — Abd AlRahman Nawaf Simeh (@AbdSimeh) October 26, 2021

واعتبر عبدالرحمن أن قرداحي “مغرور في طريقة معاملته مع الآخرين. متناقض في مواقفه فهو لا يعرف أين يضع الطبلة عند خصره.” حسب وصفه.

وانتقد موقفه من حكام الإمارات بقوله:”خصوصا موقفه الداعم وغير الداعم في موضوع الإمارات وبن زايد المتحكم الفعلي في الإمارات. وهو هجومي في الإنكار بعد الحياد، قد بدأت أول ١٠ دقائق من الحلقة وهو محايد، ومن ثم بدأت انفعلاته.”

مغرور في طريقة معاملته مع الآخرين، متناقض في مواقفه فهو لا يعرف أين يضع الطبلة عند خصره خصوصا موقفه الداعم وغير الداعم في موضوع الإمارات وبن زايد المتحكم الفعلي في الإمارات، وهو هجومي في الإنكار بعد الحياد، قد بدأت أول ١٠ دقائق من الحلقة وهو محايد، ومن ثم بدأت انفعلاته…

– يتبع — Abd AlRahman Nawaf Simeh (@AbdSimeh) October 26, 2021

وأيد ناشطون موقف قرداحي من الحوثيين، واعتباره مواجهاتهم المسلحة مع التحالف الذي تقوده السعودية، دفاع عن أرضهم ضد محتل.

فيما غردت وداد حماد:”سحب الثقة من الإعلامي الفارغ المرتزق جورج قرداحي بعد استجوابه في برنامج برلمان شعب، تحية لممثل الأحرار السوريين “محمود رحيل” الذي فضح هذا الشبيح المرتزقة الذي أصبح وزيراً في الحكومة اللبنانية”.

سحب الثقة من (الإعلامي) الفارغ المرتزق #جورج_قرداحي بعد استجوابه في برنامج #برلمان_شعب

تحية لممثل الأحرار السوريين "محمود رحيل" الذي فضح هذا الشبيح المرتزقة الذي أصبح وزيراً في الحكومة اللبنانية pic.twitter.com/5oOgZLG6VI — 💚❤️wedad Hamad (@Gurbtwatan) October 25, 2021

يشار إلى أنه تم تعيين جورج قرداحي وزيرا للإعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تشكلت في سبتمبر الماضي برئاسة ميقاتي.