جماهير النصر السعودي تهاجم إدارة النادي بالألفاظ البذيئة بعد الخسارة أمام الاتفاق (شاهد)

هاجمت جماهير النصر السعودي بالألفاظ البذيئة بعد تعرض فريقها للخسارة الثانية .على التوالي أمام فريق الاتفاق بهدف نظيف دون رد، مجلس الإدارة مسلي آل معمر وهو ما دفع القناة التلفزيونية إلى التشويش على اعتداءات الجماهير بوضع صوت الصافرات.

جماهير النصر السعودي

ونشرت موقع قناة 24 الرياضية السعودية عبر حسابها على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر عضب جماهير نادي النصر السعودي. على الأداء المخيب للآمال لفريقها بعد تعرضه للخسارة الثانية. بعد خسارته الأولى أمام زعيم آسيا الهلال في دوري النصف النهائي من دوري أبطال آسيا والتأهل إلى النهائي على حساب فريق النصر.

🎥 | غضب جماهير النصر على إدارة النادي بعد خسارة الفريق في مباراة #النصر_الاتفاق. pic.twitter.com/np8TGAmwG7 — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) October 24, 2021

وقد هاجمت الجماهير النصراوية مجلس إدارتها المتمثل برئاسة مسلي آل معمر بالألفاظ البذيئة، مطالبة بضرورة التخلص من النجم الأرجنتيني فونيس موري الذي انضم إلى صفوف الفريق النصراوي. خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق فياريال الإسباني. بعد المستوى المخيب الذي يظهر فيه مع الفريق السعودي.

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ردود فعل جماهير النصر..

بعد مباراة (الاتفاق ـ النصر)

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/YZzHa2wLAq — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) October 24, 2021

مباراة النصر والاتفاق

وحقق فريق الاتفاق السعودي الفوز النظيف على منافسه النصر بهدف نظيف دون مقابل، وجاء هدف الاتفاق الوحيد في اللقاء. عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة ال75 عن طريق فيليب كيس سجلها اللاعب بقوة لتسكن داخل شباك المرمى.

كما وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء عقب تأخر فريق النصر أمام الاتفاق بهدف وحيد، أحداث ومشادات بين اللاعبين تحصل على إثرها عدد من اللاعبين بالحصول على البطاقات الصفراء التي وصلت إلى 5 بطاقات في دقائق معدودة مع نهاية المباراة بين كلا الفريقين.

ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر فريق ضمك قائمة جدول ترتيب الدوري السعودي للدرجة الممتازة برصيد 18 نقطة، كما ويليه فريق الاتحاد بفارق نقطة وحيدة في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

وآتى فريق الشباب في المركز الثالث. برصيد 15 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق الهلال السعودي بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء في المركز الخامس فريق الفيحاء برصيد 13 نقطة، بينما آتى فريق النصر في سادس الترتيب برصيد 12 نقطة متساويًا بذلك مع فريق الفتح صاحب المركز السابع.

وفي المركز الثامن آتى فريق الأهلي برصيد 11 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق الفيصلي والرائد في المركزين التاسع والعاشر. من منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي.

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