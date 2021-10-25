بسنت شوقي وزوجها يثيران الجدل والجمهور: عندكم غرفة النوم! (فيديو)

تعرضت الفنانة المصرية بسنت شوقي، لموجة انتقادات وهجوم، بعد تداول فيديو رومانسي يجمعها بزوجها الفنان المصري محمد الفراج.

غزل وأحضان رومانسية

وظهرت بسنت شوقي بالفيديو المتداول الذي رصدته (وطن)، وهي تجلس في أحضان محمد الفراج.

وذلك في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وتقوم بسنت بتقبيل زوجها ومغازلته على أنغام أغنية (إنت الحظ)، للفنان المصري عمرو دياب.

وهو ما أثار موجة انتقادات وهجوم ضدهما، فجاء في التعليقات: (رومانسية ولا قلة أدب؟).

متابعون: (عيب)

وكتب آخر: (عيب قدام الناس عندكم غرفة النوم اعملو فيها اللي تحبو بالستر كما امر الله).

وعقبت مُتابعة: (يخرب بيتكم ماتخجلون ولا تستحون).

اقرأ أيضا: فيلم ريش رغم اتهامه بالإساءة لمصر يحصد الجائزة الأكبر في الجونة (فيديو)

ورجحت أخرى أن يكون الثنائي في حالة غير طبيعية، وكتبت: (هوه فى ايه مافيش بيت مالها ده مش طبيعيه خالص وهوه شارب ايه عامل كده لي هوه فى ايه).

وقال متابع: (بصراحة حاجة تخلي الواحد يرجع، مافيش احترام للناس هو مافيش عندهم بيت اللهم لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم واتوب اليه).

ليست أول مرة!

وليست المرة الأولى التي يثير بها الزوجان، الجدل بتصرفاتهما أمام العامة في المناسبات.

فقد أثار مقطع فيديو في أغسطس الماضي، جمع محمد فراج وبسنت شوقي، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو، محمد فراج وهو يراقص بسنت شوقي التي بدت بإطلالة جريئة اثناء استعدادهم لحضور زفاف الفنانة نيللي كريم في حينها.

يذكر ان قصة حب محمد فراج و بَسنت شوقي بدأت منذ 6 سنوات واكتملت مؤخراً بالإرتباط بعد قرابة العامين على إعلان خطوبتهما.

فرق السن بين بسنت والفراج

وردت بسنت على أقاويل ترددت حول فارق السن بينها وبين زوجها وأنها تكبره بثلاث سنوات، وتبلغ من العمر 40 عامًا، بينما هو يبلغ 37 عامًا.

اقرأ أيضا: عبير صبري ترقص مع زوجها بملابس مثيرة .. قبلها واحتضنها! (فيديو)

وقالت حينها في تصريحات مصورة: (والله العظيم أنا أصغر منه).

وتابعت: (ومع ذلك فهو لا يعيبنا مطلقًا إني أكون أكبر منه حتى لو بـ20 سنة، ولو ده حاصل إحنا هنقول).

وأضافت الفنانة المصرية: (أنا مشكلتي في الموضوع إن اللي اتقال ده مش حقيقي، وتاريخ ميلادي المنتشر حتى 17 مايو، وده غلط).

مشيرة إلى أنها من مواليد 14 ديسمبر، وأنها أصغر من الفراج.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news» «

وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»