انتحار وذ نكهة .. حقيقة إنهاء رهف القحطاني حياتها!

تصدر خبر انتحار المدونة السعودية رهف القحطاني المعروف بــ”وذ نكهة”، التريند في المملكة.

انتحار وذ نكهة

وتحت وسم #انتحار_وذ_نكهة، غرد أكثر من 6 آلاف ناشط متسائلين عن حقيقة إنهاء رهف وذ نكهة حياتها.

بينما اتهم آخرون رهف القحطاني، بشراء الوسم ورفعه عن طريق أحد الحسابات، للوصول لأكبر عدد من المتابعين.

صارت أفلام مشاهير الغفله معروفه لزيادة نسبة المشاهدات وشهره .!😁 #انتحار_وذ_نكهه pic.twitter.com/NZi1Bi3pPJ — ﮼اسيل، ﮼البدويه (@a__sail) October 25, 2021

#انتحار_وذ_نكهه .. غير صحيح الا اذا وصلت 0 مشاهدات وهالشيء مع الاسف على مجتمعنا شي مستغرب — خِويلد (@csc1s) October 25, 2021

وبتتبع (وطن)، للتغريدات عبر الوسم، لا يوجد سوى إعلانات تجارية وطلب مساعدات، وبعض التعليقات حول رهف.

وعادةً ما تلجأ كتائب الذباب الإلكتروني السعودي الى محاولة حرف انظار السعوديين عن قضية معينة، برفع هاشتاغات غير حقيقية، وهذا يتزامن مع المعلومات الخطيرة التي كشفها سعد الجبري المستشار الأمني السعودي السابق، مع برنامج “60 دقيقة“، على قناة CBS الإخبارية الأمريكية.

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#انتحار_وذ_نكهه ما شاء الله كلكم ماتحبونها اجل المشاهدات اللي عندها بالسناب من مين ؟ 🤔 — Reem (@rr__31o) October 25, 2021

الادمية هذي درباوية وانشهرت عشان كلمتين تافهة قالتها فعلاً مجتمع سطحي وماتطلع هالاشكال غير بسبب اهتماماتكم التافهة 🙂 #انتحار_وذ_نكهه pic.twitter.com/srQ9RCwv5x — كروُيلاَ. (@fara7_omar) October 25, 2021

#انتحار_وذ_نكهه

ما أخس منها إلا اللي يتفاعل مع سخافتها، قسم بالله قرررف مشاهير الفلس والحقارة😷 — يوسف (@xILX5sbtUefveTO) October 25, 2021

#انتحار_وذ_نكهه

ياريت والله عشان نرتاح منها بس مو صحيح هي تحب الحياة — ABDULAZIZ ALQAHTANI (@abdulaziz__ali8) October 25, 2021

وبالعودة لحساب رهف القحطاني (وذ نكهة)، عبر (سناب شات)، تبين أنها على قيد الحياة، وتشارك متابعيها مقاطع فيديو.

زواج وذ نكهة!

وقبل أيام، تصدر خبر زواج رهف القحطاني التريند في المملكة أيضاً.

وتحت هاشتاج (#زواج_وذ_نكهه)، قال ناشطون، أن رهف القحطاني ارتبطت بأحد لاعبي كرة القدم وسوف يتم الاعلان عن اسمه قريباً.

لكن رهف القحطاني لم تعلق على الخبر حتى الآن، ولم تقم بنفيه.

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وبتتبع التغريدات عبر الهاشتاج في حينها، لم تكن سوى إعلانات تجارية، وطلبات مساعدة.

وهو ما جعل ناشطون يرجحون أنه لا أساس لخبر زواج “وذ نكهة”، من الأساس.

رهف وذ نكهة تهدد!

وفي سياق آخر، أعلنت رهف القحطاني تثبيت كلمة (وذ نكهة)، في السجل التجاري بالسعودية.

وقالت بفيديو عبر (سناب شات)، إن ذلك يمنحها الحق في مقاضاة أي شخص أو جهة تستخدم هذه الكلمة دون الحصول على موافقة منها أو من مدير أعمالها.

وتابعت: (أنا ثبت الاسم تجاريًا “وذ نكهة” باسمي أنا).

وزادت: (أي مشروب أو كوفي أو أي شيء يخص وذ نكهه باسمي أنا وأي شخص يبي (يريد) يفتح يتواصل مع مدير أعمالي، ويرجع لي أنا بعدين يقرر يفتح الدنيا مو فوضى).

سر لقب “وذ نكهة”

أما عن سبب تسمية رهف القحطاني بـ”وذ نكهة”، فيعود الى انتشار مقطع فيديو لها وهي تقوم بطلب وشراء إحدى مشروبات الطاقة، على حساباتها بتطبيق تيك توك، وسناب شاب، بطريقة مختلفة.

وكانت رهف تطلب المشروب وتقول “ابغاه وذ نكهة الفراولة”، وهي الجملة التي علقت مع المتابعين، كما تم تداولها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

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