الصراع بين الكبار على الصدارة .. تفاصيل ترتيب الدوري الإنجليزي

تشهد منافسات الدوري الإنجليزي المنافسة القوية مع بداية الموسم الجاري. بين الثلاثة الكبار تشيلسي وليفربول وحامل اللقب مانشستر سيتي، مع تراجع مانشستر يونايتد بعد الخسارة الثقيلة في المباراة الأخيرة أمام الريدز بخماسية نظيفة في قمة الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق تشيلسي على قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، كما ويليه فريق ليفربول في وصافة الترتيب. بفارق نقطة وحيدة برصيد 21 نقطة في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث آتى حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي برصيد 20 نقطة، أما في المركز الرابع. جاء فريق وست هام يونايتد برصيد 17 نقطة، ويليه فريق برايتون برصيد 15 نقطة متساويًا بذلك مع فريق توتنهام صاحب المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.

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وجاء في جدول الترتيب فريق مانشستر يونايتد، وإيفرتون، وليستر سيتي، وأرسنال المتساوين بنفس النقاط. برصيد 14 نقطة، أما في المركز الحادي عشر جاء فريق وولفرهامبتون برصيد 13 نقطة، كما ويليه فريق برينتفورد برصيد 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

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وفي المركز الثالث عشر آتى فريق أستون فيلا برصيد 10 نقاط، متساويًا بذلك مع واتفورد بنفس النقاط .في المركز الرابع عشر، وجاء فريق كريستال بالاس برصيد 9 نقاط، كما وبفارق نقطة واحدة آتى ساوثهامبتون برصيد 8 نقاط.

Chelsea continue as the early pacesetters 🏃‍♂️🔵 pic.twitter.com/wCDklsZ44k — Premier League (@premierleague) October 24, 2021

كما وجاء فريق ليذر في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، أما في المركزين الثامن والتاسع عشر فريقا بيرنلي ونيوكاسل يونايتد برصيد 4 نقاط، وفي أدنى الترتيب جاء فريق نورويتش. برصيد نقطتين خلال منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول قائمة ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف، يليه الإنجليزي جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي برصيد 7 أهداف في المركز الثاني، كما وجاء في ثالث الترتيب ميكيل أنطونيو. مهاجم فريق وست هام يونايتد برصيد 6 أهداف.

وفي رابع جدول ترتيب الهدافين آتى السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول برصيد 4 أهداف، يليه زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو بنفس الرصيد من الأهداف خلال منافسات الموسم الحالي.

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