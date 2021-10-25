أول ظهور علني لـِ محمد بن سلمان بعد مقابلة سعد الجبري! (فيديو)

في أول ظهور له عقب مقابلة المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري مع برنامج “60 دقيقة” والتي تسببت بحرج بالغ للديوان الملكي، افتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم، أعمال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”.

وبحسب فيديو نشرته وسائل إعلام سعودية رسمية، ظهر، الأمير محمد بن سلمان وهو يستقبل رؤساء وفود عدد من الدول المشاركة في مقر انعقاد القمة بالرياض.

وكان المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، كشف في لقاء خاص مع محطة أمريكية عن وجود أدلة تثبت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في اغتيال الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

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وقال إن ابن سلمان أخبر رئيس الاستخبارات السعودي في ذلك الوقت الأمير محمد بن نايف بما نصه:”أريد اغتيال الملك عبد الله، أنا أملك خاتما ساما من روسيا، سيكون كافيا بالنسبة لي مصافحته فقط وسينتهي أمره“.

وأظهرت مقاطع نشرتها قناة “الإخبارية” السعودية، الأمير محمد بن سلمان وهو يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ضمن رؤساء الوفود المشاركة بقمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”.

كما أظهرت لقطات أخرى ابن سلمان وهو يستقبل، ولي عهد الأردن وولي عهد الكويت.

“قمة الشرق الأوسط الأخضر”

وقمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، واحدة من المبادرات التي تتبناها المملكة العربية السعودية.

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وتجمع السعودية في القمة قادة دوليين وإقليميين بارزين للتوصل إلى توافق حول الإجراءات الكفيلة بتلبية الالتزامات البيئية المشتركة.

وفي كلمته الافتتاحية بالقمة قال محمد بن سلمان: “تؤمن المملكة العربية السعودية أن المصادر التقليدية للطاقة كانت أهم الأسباب في تحول دول المنطقة والعالم من اقتصاديات تقليدية إلى اقتصاديات فعالة عالميا. والمحرك والدافع الرئيسي نحو أسرع نمو اقتصادي عرفته البشرية على الإطلاق.”

وتابع:”إننا اليوم ندشن حقبة خضراء جديدة للمنطقة. نقودها ونقطف ثمارها سويا إيمانا منا بأن آثار التغير المناخي لا تقتصر على البيئة فقط بل على الاقتصاد والأمن.”

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واستطرد ولي العهد:”ومع ذلك نحن نعي أن التغيير المناخي هو فرصة اقتصادية للأفراد والقطاع الخاص. حيث ستحفز مبادرة ابشرق الأوسط الاخضر خلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار بالمنطقة.”

كما أعلن محمد بن سلمان عن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي.

#ولي_العهد يعلن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#الإخبارية pic.twitter.com/UCDTGBtqke — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2021

وشد على أن السعودية ستعمل على تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات “الاقتصاد الدائري للكربون” في المنطقة. ومبادرة عالمية تساهم في تقديم الوقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص.

فيديو | #ولي_العهد: سنعمل على تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات "الاقتصاد الدائري للكربون" في المنطقة ومبادرة عالمية تساهم في تقديم الوقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#الإخبارية pic.twitter.com/emXoZ2Rajs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2021

محمد بن سلمان يتجاهل سعد الجبري

ولم يتطرق ابن سلمان في كلمته لما ورد في حديث سعد الجبري الذي أذاعه برنامج “60 دقيقة”، رغم الضجة الواسعة التي أحدثها الحوار.

واعتبر ناشطون أن ابن سلمان تجاهل الجبري، حتى لا يأخذ الموضوع انتشار أكبر.حسب رأيهم

وقال الجبري، في أول حديث إعلامي منذ فراره من المملكة العربية السعودية عام 2017، مع تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، خلفا للأمير محمد بن نايف: “هذا ما قاله (ابن سلمان) سواء كان يتفاخر بذلك أو لا.. ولكنه قال ذلك وأخذنا الأمر على محمل الجد“.

وأكد الجبري، وجود نسختين من فيديو مسجل لحديث ابن سلمان خلال هذا الاجتماع، وأنه يعلم أين توجد هاتين النسختين.

وعندما سأله المذيع “هل تعتقد أن محمد بن سلمان يخاف منك؟” أجاب الجبري قائلا: “هو يخاف من المعلومات التي أملكها“.

وكان المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري قد كسر صمته، للمرة الأولى، منذ فراره من المملكة العربية السعودية عام 2017، مع تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، خلفا للأمير محمد بن نايف.

وهاجم الجبري، في المقابلة، الأمير محمد بن سلمان مقدما الكثير من الادعاءات.

كما تحدث عن اتهامه لولي العهد بإرسال فريق إلى كندا في محاولة لاغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية.

بينما نفى الجبري اتهامات المملكة له بالفساد والاختلاس.

وقال الجبري إنه تلقى “تحذيرا بعدم الاقتراب من أي مبنى دبلوماسي سعودي في كندا، وعدم الذهاب إلى القنصلية أو السفارة. وعندما سألت لماذا؟ فقالوا لقد قطعوا الرجل، لقد قتلوه وأنت على رأس القائمة“. في إشارة إلى مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وأضاف الجبري أن محمد بن سلمان “يخشى من المعلومات التي لدي“، وتابع بالقول: “أتوقع أن أٌقتل يوما ما“.

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