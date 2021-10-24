هيفاء وهبي تُبهر متابعيها بجلسة تصوير ليليّة مثيرة! (صور)

استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنوثتها من جديد، بإطلالة ووضعيات جريئة في أحدث جلسة تصوير.

ونشرت هيفاء وهبي لقطات عبر حسابها على (انستجرام)، وهي بجانب إحدى سياراتها الفارهة، وهو جيب رانجلر أسود.

وكانت ترتدي الفنانة اللبنانية توب أسود، مع بنطال منقوش بالأسود والأبيض.

وتزينت هيفاء ببعض المجوهرات الناعمة، تاركةً شعرها الأسود منسدلاً على كتفيها.

ولم تعلق هيفاء سوى بإيموجي قلبين باللونين الأبيض والأسود، في إشارة لألوان ملابسها وسيارتها.

غزل وحب

وتغزل الجمهور بجمال هيفاء وعدم ظهور علامات التقدم بالسن عليها، خاصة أنها أصبحت جدة لحفيدتين.

ومما جاء في التعليقات: (متى ستكبرين؟).

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وكتب آخر: (تظلين اجمل وحدة عل مر العصور).

وأشار متابع إلى جلسات التصوير بجانب السيارات، وأنها تليق جداً بهيفاء.

وعقب: (ما حدا يتصور جنب السيارات من بعدك).

هيفاء بهوت شورت رمادي

وقبل أيام، خطفت الفنانة اللبنانية الأنظار حين ارتدت قميصاً رسمياً بدون (توب) تحته، مع هوت شورت بنفس اللون الرمادي.

وظهرت الفنانة اللبنانية بوضعيات مثيرة بجانب سيارتها الفارهة.

وعقبت هيفاء بتعليق ساخر قالت فيه: (تم التحقق من نظريتان للجدال مع امرأة، كلتاهما لا تنفع).

هيفاء وهبي وسيارة فيراري

وقبل أيام، نشرت هيفاء صوراً بدت فيها وهي تستعرض جمالها على مقدمة سيارة فيراري.

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وبدت الفنانة اللبنانية بوضعيات جريئة على السيارة.

وأرفقت هيفاء صورها بتعليق: (قال مالقوش في الورد عيب فقالوا كل اللي بيتقال).

كما يبدو أن هيفاء من عشاق سيارات فيراري. إذ سبق ونشرت عديد الصور لها تستعرض سيارات فيراري فخمة.

هيفاء وهبي ورولا يموت

وفاجأت عارضة الأزياء رولا يموت الأخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجمهور، بصورةٍ جمعتهما معاً، وذلك بعد خلافات دامت لسنوات طويلة.

وأرفقت رولا يموت صورتها بتعليق: “اختي الفنانة .. الدمية فوفا”. وعملت إشارة لحساب هيفاء على انستغرام .

ولم تعلّق هيفاء على الصورة التي جمعتها برولا يموت في منزل والدتهما في بيروت.

وكانت علاقة رولا يموت بهيفاء وهبي قد توترت خلال السنوات الماضية، ووصلت حدّ المحاكم والقطيعة والتبرؤ من بعضهما .

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