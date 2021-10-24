مرتضى منصور يعود إلى الزمالك بقرار قضائي

أصدرت محكمة القضاء الإداري المصري في مجلس الدولة اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من المستشار. مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق والذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك. وعودته لرئاسة النادي من جديد.

مرتضى منصور والحكم القضائي

وجاء نص قرار محكمة القضاء الإداري، ” حكمت المحكمة ببول الدعوى شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، والمطالب بحل إدارة نادي الزمالك. مع ما يترتب عليه من أثار، والمطالبة بعودة مجلس إدارة الزمالك. المنتخب إلى حين انتهاء مدته وكذلك إلزام الجهة الإدارية بالمصرفات”.

🔴 جريدة المصري اليوم: محكمة القضاء الإداري تقضي بقبول طعن مرتضى منصور pic.twitter.com/JUSKgY5Uwh — FilGoal (@FilGoal) October 24, 2021

وكانت الدعوى التي تقدم بها المستشار مرتضى منصور الرئيس السابق. لنادي الزمالك المصري، تطالب بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 في شهر نوفمبر عام 2020، الذي تضمن حل مجلس إدارة الزمالك برئاسة منصور وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتيسير أعمال النادي إلى حين تحديد موعد لإجراء الانتخابات.

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وقد شهد محيط محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تشديدات. أمنية بالتزامن مع انعقاد الجلسة للنطق بالحكم على قرار مرتضى منصور الذي طالب فيها بالقبول بقرار الطعن على قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك.

وزارة الشباب والرياضة

وقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية في وقت سابق في بيان لها، بإحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة بإدارة الزمالك التي فحصت ملفات نادي الزمالك وتقديم تلك المخالفات إلى النيابة العامة.

كما وقررت وزارة الرياضة، حل مجلس إدارة الزمالك والمدير التنفيذي. والمالي من إدارة شؤون نادي القلعة البيضاء بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وصدور النتائج المرتبة عليها أو انتهاء المدة القانونية المقررة قانونيًا لمجلس الإدارة.

🗣️ مرتضى منصور عبر قناته على يوتيوب: 🗨 أعود بعد مباراة القمة.. لا يوجد ما يمنعني من الانتخابات وكارتيرون مستمر pic.twitter.com/dQb3UZcwCS — FilGoal (@FilGoal) October 24, 2021

وقد استندت محكمة القضاء الإداري في حكمها آنذاك بالحكم. بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، وهو الحكم. الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، من خلال الرجوع إلى اللوائح المالية للأندية الرياضية المتعمدة من قيل وزارة الشباب والرياضة رقم 605 عام 2017م.

تعليق مرتضى منصور

وفي ذات السياق، المستشار مرتضى منصور بعد قرار حكم القضاء الإداري في مجلس الدولة في تصريحات صحيفة، قائلاً: ” الحكم هو نصر لي ولكل من وقف بجانبي وأمن بأن لي في .حق العودة مرة أخرى إلى النادي، ولا تعليق على أحكام القضاء المصري الشامخ”.

🚨 محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تقضي بقبول طعن مرتضى منصور بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك ورجوعه لرئاسة النادي.#دوري_وي_المصري pic.twitter.com/dxOjfB0c6H — Yallakora (@Yallakoranow) October 24, 2021

كما وشكر المستشار منصور، الشكر إلى جميع جماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية على وقوفهم ودعمهم طوال الشهور الماضية بعد قرار استبعادي عن رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.

يشار إلى أن الدعوة لإجراء الانتخابات على انتخاب مجلس جديد. لإدارة نادي الزمالك المصري ستكون في ال31 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من الشهر الجاري.

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