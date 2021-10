لافتة عنصرية ضد السعودية في مباراة نيوكاسل وكريستال بالاس والشرطة تحقق

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد، عن فتح تحقيق بشأن. رفع لافتة عنصرية ضد السعودية خلال مباراة نيوكاسل يونايتد ومنافسه كريستال بالاس في منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة.

وأفادت وسائل إعلام محلية إنجليزية، بأن الشرطة البريطانية قد فتحت تحقيق. بشأن تلك الواقعة العنصرية في مباراة كريستال بالاس ونيوكاسل في منافسات الدوري الإنجليزي، عقب الاستحواذ السعودي على الفريق الأخير.

ونشرت الشرطة في مدينة كرويدون متروبوليتان بيان صحفي لها عبر حسابها. على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، كما وجاء فيه: ” إن الشرطة قتمت بفتح تحقيق في رفع لافتة عنصرية خلال مباراة نيوكاسل وكريستال بالاس”.

وأضافت، ” إن ضباطها قاموا بتقييم المعلومات بعد تلقيهم إياها يوم السبت الماضي، عن وجود لافتة عنصرية . كما قد رفعها عدد من مشجعي فريق كريستال بالاس في المباراة أمام منافسهم. فريق نيوكاسل يونايتد، متعهد بأن أي اعتداءات عنصرية ستؤخذ على محمل الجد”.

بينت وسائل الإعلام الإنجليزية، بأن جماهير كريستال بالاس قد هاجموا رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.في مباراة الفريق أمام نيوكاسل يونايتد السبت الماضي، بعد السماح لصندوق الاستثمار السعودي. بالاستحواذ على الفريق الأخير في لافتة رفعها عدد من الجماهير ويظهر فيها صورة لرجل يرتدي الزي السعودي ويحمل منجلاً ملطخ بالدماء.

On Saturday 23 October police received a report of an offensive banner displayed by Crystal Palace fans.

Officers are assessing the information and carrying out enquiries.

Any allegations of racist abuse will be taken very seriously.

— Croydon MPS (@MPSCroydon) October 23, 2021