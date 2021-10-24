حفيدة فيفي عبده تخطف الأنظار بأول ظهور وملابسها جريئة! (فيديو وصور)

خطفت حفيدة فيفي عبده الراقصة المصرية المعروفة، الأنظار بأناقتها في كل ظهور لها.

أناقة حفيدة فيفي عبده

وتنشر شهد الدسوقي، صورها عبر حسابها الرسمي على (فيسبوك) في مناسبات عديدة.

وتتميز إطلالات حفيدة فيفي عبده، بالأناقة والبساطة في نفس الوقت.

وحتى اختيارات شهد الدسوقي في المناسبات، عبارة عن فساتين ضيقة تُبرز رشاقتها.

تخرج شهد الدسوقي

أما إطلالاتها الكاجوال، فهي شبابية معتدلة.

كما تألقت شهد ببدلة بيضاء تجمع بين الرسمية والكاجوال في حفل تخرجها من الجامعة.

وهنأتها جدتها فيفي عبده، حينها ونشرت صورتها، وانهالت التعليقات حول الشبه بينهما.

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ونشرت فيفي عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، صورةً لشهد وهي تضع قبة التخرج في وسط الجامعة.

وأرفقتها بتعليق قالت فيه: (الف الف مبروك ياحبيبة قلب تيتا يا احلي شهد الدسوقي في الدنيا).

وتابعت: (ماعندكيش فكرة انا فرحانه جدا ان حفيدتي اتخرجت النهاردة مبروك علي التخرج عقبال ما اشوفك احلي عروسة ان شاء الله).

(أحلى فيفي)

وأول أمس، ظهرت فيفي عبده، ترقص مع حفيدتها، في فيديو مثير للجدل.

جاء ذلك بعدما نشرت الإعلامية بوسي شلبي، الفيديو على صفحتها عبر (انستجرام)، معقبة: (أحلى فيفي).

كما ظهرت فيفي عبده ترقص مع حفيدتها وتغني في حفل الفنان عمرو دياب.

بينما ظهرت شهد الدسوقي بملابس جريئة تكشف عن بطنها.

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وكانت فيفي ترقص وتحرك يدها وكأنها تشرح كلمات الأغنية بطريقة أثارت السخرية.

شهد الدسوقي

الجدير بالذكر أن شهد الدسوقي حفيدة فيفي عبده من ابنتها الكبرى عزة مجاهد ووالدها هو الراحل محمود الدسوقي الذي توفي عام 2017، إثر أزمة قلبية حادة.

وعزة (38 عاماً)، ابنة فيفي عبده من زوجها رجل الأعمال المصري حسين مجاهد.

ودخلت الوسط الفني من خلال مشاركتها في عملين دراميين، وهما مسلسل (كيد النسا) ومسلسل (القاصرات)، ولفتت الأنظار بتشابهها مع والدتها.

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