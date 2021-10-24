بعد تراجع كورونا في سلطنة عمان .. هل تصل موجة جديدة من “المتحور”!

حذر الطبيب العماني الدكتور رضا اللواتي، من احتمالية ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في سلطنة عمان، عبر السلالات الجديدة المتحورة على غرار ما يحدث الآن في بريطانيا وروسيا وغيرها.

واستقر الوضع الصحي مؤخرا في سلطنة عمان بشأن أزمة كورونا، حيث انخفضت أعداد المصابين والوفيات بشكل ملحوظ جدا، وتم إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة بعد انقطاع طويل.

وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه بتويتر، شدد الدكتور رضا اللواتي على أنه كلما كانت معدلات التطعيم أعلى كانت أعداد المصابين المنومين في العناية المركزة والمستشفيات أقل. وبالتالي ينعكس ذلك على أعداد الوفيات أيضا.

وقبل الاجابة على هذه الأسئلة لابد من توضيح بعض النقاط

١- كلما كانت معدلات التطعيم أعلى.. كانت أعداد المصابين المنومين في العناية المركزة والمستشفيات أقل وبالتالي ينعكس ذلك على أعداد الوفيات أيضا

٢- جهود التطعيم لا زالت مستمرة في السلطنة واستمرارها يعني تقليل الحالات (٢) — د. رضا اللواتي (@DrRLawati) October 23, 2021

ولفت إلى أن جهود التطعيم لا زالت مستمرة في السلطنة واستمرارها يعني تقليل الحالات.

اللواتي أشار أيضا إلى أن دول الخليج دائما ما كانت نتأخر عن الدول الأوروبية في تفشي الموجة بواقع شهر ونصف إلى شهرين تقريبا.

٣- دائما ما كنا نتأخر عن الدول الاوروبية في الموجة بواقع شهر ونصف إلى شهرين تقريبا مع ملاحظة الأعلى، نستطيع أن نقول التالي: (٣)#كورونا #عمان_تواجه_كورونا #كوفيد_19 #عمان

د. #رضا_اللواتي — د. رضا اللواتي (@DrRLawati) October 23, 2021

وأكد أن هناك سلالة متفرعة من المتحور دلتا، مشيرا إلى أنها أكثر انتشارا بواقع ١٠-١٥٪ من سلالة دلتا الأصلية.

وتابع موضحا: “ولذلك نشاهد الارتفاع في الحالات في بريطانيا. وقد صنفت على انها سلالة مثيرة للاهتمام إلى الآن.”

هي أكثر انتشارا بواقع ١٠-١٥٪ من سلالة #دلتا الأصلية، ولذلك نشاهد الارتفاع في الحالات في بريطانيا، وقد صُنفت على انها سلالة مثيرة

للاهتمام إلى الآنhttps://t.co/x7IO3s1X02 (٥) — د. رضا اللواتي (@DrRLawati) October 23, 2021

ودشنت السلطات العمانية حملة تطعيم واسعة بكافة ولايات السلطنة خلال الفترة الماضية، عبر عدة أمصال مختلفة لفيروس كورونا، ما كان له الأثر البالغ في السيطرة على الأزمة الصحية بالسلطنة.

نلاحظ في هذه الصور أن الحالات مرتفعة لكن الوفيات ولله الحمد لا زالت منخفضة والسبب يعود للتطعيم (٥) pic.twitter.com/Achl8udSnW — د. رضا اللواتي (@DrRLawati) October 23, 2021

لا يستبعد تفشي موجة جديدة في سلطنة عمان

وأوضح الدكتور رضا اللواتي، أن وصول موجة جديدة من الفيروس المتحور للسلطنة أمر غير مستبعد خلال الأيام المقبلة.

الآن في الشأن المحلي

نعم من الممكن أن تصل إلينا هذه الموجة وليس الأمر مستبعدا، بل واردا جدا خلال شهرين تقريبا منذ بدايتها في بريطانيا، كإجراءات رسمية الأمر يعود لوزارة الصحة و #اللجنة_العليا (٦)#كورونا #عمان_تواجه_كورونا #كوفيد_19 #عمان

د. #رضا_اللواتي — د. رضا اللواتي (@DrRLawati) October 23, 2021

وقال:”من الممكن أن تصل إلينا هذه الموجة وليس الأمر مستبعدا. بل وارد جدا خلال شهرين تقريبا منذ بدايتها في بريطانيا.

وشدد الطبيب العماني على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في هذه الظروف “وتدريب أبناءنا عليها أيضا. ولن أتحدث كثيرا عن التطعيم، لأن الجميع بات يعرف فائدته.”

ولكن كأفراء في السلطنة نعرف تماما الإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها في هذه الظروف وربما نحن نحتاج لها لفترة طويلة، ولذلك علينا تدريب أبناءنا عليها أيضا.

ولن أتحدث كثيرا عن التطعيم، لأن الجميع بات يعرف فائدته (٧)#كورونا #عمان_تواجه_كورونا #كوفيد_19 #عمان

د. #رضا_اللواتي — د. رضا اللواتي (@DrRLawati) October 23, 2021

واختتم الدكتور اللواتي تغريداته بالقول:”ومن خلال عملنا في خضم الموجة الماضية، أعتقد أن التصدي للموجة القادمة ممكن جدا. فقد تكونت لدينا معلومات جيدة عن المرض وطرق علاجه.”

ومن خلال عملنا في خضم الموجة الماضية، أعتقد أن التصدي للموجة القادمة ممكن جدا فقد تكونت لدينا معلومات جيدة عن المرض وطرق علاجه (٨)#كورونا #عمان_تواجه_كورونا #كوفيد_19 #عمان

د. #رضا_اللواتي — د. رضا اللواتي (@DrRLawati) October 23, 2021

أعداد المطعمين في سلطنة عمان

وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة العمانية في بيان رسمي، ارتفاع عدد المطعمين بجرعة واحدة ضد فيروس كورونا في السلطنة إلى مليونين و959 ألفا و586 شخصا بنسبة 84% من المستهدفين.

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وكذلك ارتفاع عدد المطعمين بجرعتين إلى أكثر من مليونين و294 ألفا بنسبة 65%.

في حين بلغ إجمالي الجرعات المعطاة أكثر من 5 ملايين و254 ألفا.