تحذير من احتمالية ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في سلطنة عمان عبر السلالات الجديدة المتحورة
استقر الوضع الصحي مؤخرا في سلطنة عمان بشأن أزمة كورونا حيث انخفضت أعداد المصابين والوفيات
الهدهد

بعد تراجع كورونا في سلطنة عمان .. هل تصل موجة جديدة من “المتحور”!

انخفضت أعداد المصابين والوفيات مؤخراً بشكل ملحوظ

كتب أنس السالم
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حذر الطبيب العماني الدكتور رضا اللواتي، من احتمالية ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في سلطنة عمان، عبر السلالات الجديدة المتحورة على غرار ما يحدث الآن في بريطانيا وروسيا وغيرها.

واستقر الوضع الصحي مؤخرا في سلطنة عمان بشأن أزمة كورونا، حيث انخفضت أعداد المصابين والوفيات بشكل ملحوظ جدا، وتم إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة بعد انقطاع طويل.

وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه بتويتر، شدد الدكتور رضا اللواتي على أنه كلما كانت معدلات التطعيم أعلى كانت أعداد المصابين المنومين في العناية المركزة والمستشفيات أقل. وبالتالي ينعكس ذلك على أعداد الوفيات أيضا.

ولفت إلى أن جهود التطعيم لا زالت مستمرة في السلطنة واستمرارها يعني تقليل الحالات.

اللواتي أشار أيضا إلى أن دول الخليج دائما ما كانت نتأخر عن الدول الأوروبية في تفشي الموجة بواقع شهر ونصف إلى شهرين تقريبا.

وأكد أن هناك سلالة متفرعة من المتحور دلتا، مشيرا إلى أنها أكثر انتشارا بواقع ١٠-١٥٪ من سلالة دلتا الأصلية.

وتابع موضحا: “ولذلك نشاهد الارتفاع في الحالات في بريطانيا. وقد صنفت على انها سلالة مثيرة للاهتمام إلى الآن.”

ودشنت السلطات العمانية حملة تطعيم واسعة بكافة ولايات السلطنة خلال الفترة الماضية، عبر عدة أمصال مختلفة لفيروس كورونا، ما كان له الأثر البالغ في السيطرة على الأزمة الصحية بالسلطنة.

لا يستبعد تفشي موجة جديدة في سلطنة عمان

وأوضح الدكتور رضا اللواتي، أن وصول موجة جديدة من الفيروس المتحور للسلطنة أمر غير مستبعد خلال الأيام المقبلة.

وقال:”من الممكن أن تصل إلينا هذه الموجة وليس الأمر مستبعدا. بل وارد جدا خلال شهرين تقريبا منذ بدايتها في بريطانيا.

وشدد الطبيب العماني على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في هذه الظروف “وتدريب أبناءنا عليها أيضا. ولن أتحدث كثيرا عن التطعيم، لأن الجميع بات يعرف فائدته.”

واختتم الدكتور اللواتي تغريداته بالقول:”ومن خلال عملنا في خضم الموجة الماضية، أعتقد أن التصدي للموجة القادمة ممكن جدا. فقد تكونت لدينا معلومات جيدة عن المرض وطرق علاجه.”

أعداد المطعمين في سلطنة عمان

وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة العمانية في بيان رسمي، ارتفاع عدد المطعمين بجرعة واحدة ضد فيروس كورونا في السلطنة إلى مليونين و959 ألفا و586 شخصا بنسبة 84% من المستهدفين.

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وكذلك ارتفاع عدد المطعمين بجرعتين إلى أكثر من مليونين و294 ألفا بنسبة 65%.

في حين بلغ إجمالي الجرعات المعطاة أكثر من 5 ملايين و254 ألفا.

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