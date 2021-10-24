انتقام صادم من هيفاء وهبي لمدير أعمالها السابق بتهمة “الخيانة”!

انتصرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجدداً على مدير أعمالها السابق، الملحن المصري محمد وزيري.

وأمرت محكمة جنح قصر النيل في مصر، بحبس وزيري لمدة سنتين واجبة النفاذ، بتهمة خيانة الأمانة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

ونشر محامي الفنانة اللبنانية، ياسر قنطوش عبر حسابه على (تويتر)، بيانا يوضح تفاصيل الحكم الصادر ضد محمد وزيري.

الحمدلله. وشكرا. لقضاء مصر العادل. حكم. جديد لصالح الفنانة. هيفا. ضد. محمد وزيري. بحبسه. ثلاث. سنوات pic.twitter.com/jJPuzybeam — Yasser kantoush (@KantoushYasser) October 23, 2021

وينص الحكم على حبس وزيري 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه مصري و50 ألف وواحد تعويض مؤقت.

إجمالي الحكم على محمد وزيري

وأشار البيان إلى أن المتهم حضر من محبسه لسماع الحكم.

وأوضح البيان أنه بالحكم الجديد يكون إجمالي الأحكام ضد محمد وزيري 8 سنوات.

وأكد ياسر قنطوش أن هناك أحكاماً جديدة ستصدر قريبا ضد وزيري.

دعوى تشهير

وفي فبراير الماضي، أصدرت محكمة الجنح حكماً ضد وزيري ينص على حبسه خمس سنوات.

وذلك بتهمة تبديد أموالها والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه.

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وقال محامي الفنانة اللبنانية إنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري، من هيفاء وهبي فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير.

وطالب حينها بتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.

وأوضح محامي هيفاء وهبي أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت حينها تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ.

وأمرت النيابة العامة حبس مدير محمد وزيري 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت. إحالته إلي المحاكمة.

“الحرباية” البداية

ونظرت المحكمة القضية في عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعة دفاع محمد وزيري، الذي طلب البراءة لموكله، كما استمعت لمرافعة. النيابة العامة في الدعوى.

كذلك استمعت النيابة العامة خلال التحقيقات لأقوال هيفاء وهبي، التي شرحت تفاصيل معرفتها بمحمد وزيري.

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وقالت إنها قابلته. في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرا لأعمالها.

وذلك بموجب اتفاق شفوي، وذلك خلال تصويرها مسلسل “الحرباية”.

وأكدت هيفاء وهبي في أقوالها أنها كانت تحرر لمحمد وزيري توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت.

وذلك لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود. واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.

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