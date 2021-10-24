أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز يثير صدمة بمقطع فيديو مع ابنته!

تعرض أسطورة نادي مانشستر يونايتد ولاعبه السابق بول سكولز، لسخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن صورته ابنته وهو يمضغ أظافر أصابع قدميها.

بول سكولز وابنته

ووفق ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن أليسيا ابنة سكولز والتي تبلغ من العمر 20 عاما، نشرت الفيديو الذي حاز مشاهدات كبيرة على حسابها بإنستغرام يوم السبت.

وعلقت على الفيديو بأنه أظهر “الحب الحقيقي”. على الرغم من أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سرعان ما وصفوه بأنه “مقرف ومقزز” ولم يرق لهم.

المقطع الذي لم يستمر سوى بضع ثوانٍ. أظهر نجم كرة القدم سكولز البالغ من العمر 46 عامًا، وهو يقوم بتدليك قدم ابنته ثم قام بعض أظافرها.

مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي علقوا على المقطع بانتقادات لاذعة، ووصفوا تصرف سكولز بالمقزز.

ليست المرة الأولى لأسطورة مانشستر يونايتد

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها عائلة سكولز الجدل.

وسبق أن أثار بول سكولز غضب جيرانه بالسماح لأطفاله بإقامة حفلة تنكرية ليلة رأس السنة في قصره في أولدهام، عندما كانت المنطقة تخضع لقواعد الحجر الصحي .

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كما سبق أن نشرت أليسيا صورًا لنفسها وهي ترتدي زي الملاك بجانب ثماني من صديقاتها، بينما التقط شقيقها آرون ، 21 عامًا ، مع أصدقائه في نفس الحفلة.

ووقع بول سابقا أيضا في حالة انتهاك لقواعد فيروس كورونا مرة أخرى في فبراير من خلال القيام بجولة في سادلورث مور مع أربعة من أصدقائه.

بول سكولز

بول سكولز ‏ من مواليد عام 1974، هو لاعب كرة قدم إنجليزي سابق، لعب في نادي مانشستر يونايتد.

كما لعب سكولز في مركز لاعب خط الوسط المهاجم، وكان يمتاز بقدرة عالية جدا على تمرير الكرات بدقة والتسديدات القوية المتقنة.

كان سكولز ضمن الفريق الفائز بالثلاثية في عام 1999، ويعد أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي.

وولد بول هارون سكولز في مدينة سالفورد في إنجلترا، وانضم كمتدرب في نادي مانشستر يونايتد بعد أن كان مع الفريق الذي يشجعه اولدهام يونايتد وهو يشعجه حتى الآن.

وكان موسم 1994-1995 هو أول موسم يشارك فيه اللاعب ولعب فيه 17 مبارة وسجل 5 اهداف.

تعتبر فترة نهاية التسعينات من أفضل الفترات لبول سكولز حيث حصل على كل الألقاب الممكنة كلاعب نادي محترف. فقد احرز مع مانشتر 5 بطولات دوري وحقق في عام 1999 القاب الدوري ودوري ابطال أوروبا وكاس انكلترا.