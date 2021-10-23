هنا شيحة تنافس نجمات الجونة بفستان شفاف أقرب لقميص النوم! (صور)

على طريقة الفنانة رانيا يوسف، ظهرت الفنانة المصرية هنا شيحة بإطلالة جديدة اعتبرها ناشطون “فاضحة” من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

هنا شيحة بإطلالة جريئة!

هنا شيحة ظهرت في صور جديدة من الجونة نشرتها عبر حسابها الرسمي بانستغرام، وهي ترتدي فستانا من خامة الشيفون الشفاف، كشف معظم جسدها بشكل فاضح.

View this post on Instagram A post shared by Hana Shiha (@hanashiha)

وقارن نشطاء إطلالة هنا شيحة الجديدة بالإطلالات الفاضحة المعتادة للفنانة رانيا يوسف، والتي تتعمد في تصاميم فساتينها كشف أكبر جزء ممكن من جسدها للفت الأنظار إليها.

وقبل أسبوع انطلقت الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح ضخم حضره كوكبة كبيرة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

وكان حريق ضخم شب في القاعة الرئيسية للمهرجان قبل يوم واحد من الافتتاح. إلا أن شركة “أوراسكوم” التابعة لآل ساويرس تمكنت من إصلاحه وإخفاء آثار الحريق تماما خلال أقل من 24 ساعة.

وأقيمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة في الفترة من 14–22 أكتوبر 2021.

أزمة حلا شيحة

وقبل أيام علقت هنا على أزمة شقيقتها حلا شيحة، قائلة في لقاء خلال برنامج ” كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”:”إن السوشيال ميديا كانت سببًا في أزمة شقيقتها حلا وغيرها من القضايا.”

وأوضحت هنا شقيقتها ردت على الانتقادات من خلال السوشيال ميديا وحدثت بعض التحريفات.

وعن علاقتها بشقيقتها حلا، قالت هنا إن هذه العلاقة “جيدة جدًا”.

كما أن علاقة حلا شيحة بوالدها وباقى أخواتها جيدة أيضا، وفق تصريحات هنا.

اقرأ أيضا: ريا أبي راشد تتفوق على رانيا يوسف وتظهر بفستان “بدون بطانة”!

وبالنسبة لفيلم “مش أنا ” الذى أثار الأزمة وهو من بطولة تامر حسني وشقيقتها. قالت هنا شيحة: “دي حاجة خاصة بها كل واحد حر في حياته”.

واختتمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الجمعة.

وفاز فيلم ريش، المثير للجدل بجائرة (نجمة الجونة الذهبية) كأفضل فيلم عربي روائي طويل.

وأشعل فيلم ريش، الجدل في مهرجان الجونة وفي مواقع التواصل وعلى وسائل الإعلام. وذلك لمناقشته قصة عائلة فقيرة بشكل أثار غضب بعض الفنانين الموالين للنظام في مصر.