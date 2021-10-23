هل ارتدت إليسا واقيا من الرصاص بحفلها في بغداد خشية الإستهداف؟ (فيديو)

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلها الأول في بغداد ليلة الجمعة، وعبرت عن فرحتها الكبيرة بهذا الحفل وأنها حققت أحد أمنياتها بالغناء في العراق.

وقدمت إليسا باقة من أجمل أغانيها على مسرح “السندباد لاند” في بغداد.

كما تصدر اسم إليسا التريند عقب انتهاء الحفل مباشرة.

اليسا تلبس سترة واقية ضد الرصاص تحت الفستان خلال الحفل الاخير لها في بغداد ! pic.twitter.com/nKBLVbIeD8 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 23, 2021

وأبرز ما لفت انتباه النشطاء خلال حفل إليسا ببغداد، كان ظهور تكتلات أسفل الفستان الأبيض الذي كانت ترتديه عند منطقة البطن.

وفي تفسير هذا المشهد ذهب بعض النشطاء إلى أنها ترتدي سترة واقية من الرصاص، خوفا من الوضع الأمني المتوتر في بغداد.

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وبينما لم تعلق إليسا على هذا الأمر الذي أحدث ضجة على مواقع التواصل حتى الآن. رجح آخرون أن يكون هذا “مشد للبطن” اعتمدته إليسا لإخفاء الوزن الزائد.

كلمة إليسا في حفل بغداد

ووجهت إليسا أثناء حفلها ببغداد كلمة للجمهور العراقي، وقالت إن الغناء في بغداد شكل لها أمنية وحلم. مشيرة إلى أنها اليوم حققت هذا الحلم.

كما لفتت المطربة اللبنانية إلى أن لديها “ضعف تجاه الشعب العراقي لأنه يشبهنا بالمعاناة”. في إشارة للأوضاع المأساوية بلبنان.

وتلقت إليسا أثناء الحفل وردة حمراء من إحدى الفتيات الصغيرات ضمن الجمهور، لترد عليها إليسا التحية وتقبلها.

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كما اعتمدت الفنانة اللبنانية في حفلها ببغداد فستان قصير باللون الزهري.

بتغرب في بلاد واجمع كل ورود بغداد 🌹🌹❤️#اليسا_في_بغداد@elissakh ❤️ pic.twitter.com/lgrRUQTrDS — A S I M 🇪🇬 (@Asim_Feki) October 22, 2021

بينما تفاعل الجمهور العراقي معها بشكل كبير كما ظهر بالمقاطع من حفلها، وطلبوا منها أن تتحفهم بأغاني معينة من أغانيها.

إليسا والتوعية بمرض سرطان الثدي

وقبل أيام حثت إليسا النساء على إجراء الفحوصات الدورية الخاصة بسرطان الثدي.

وكتبت في تغريدة لها على تويتر رصدتها (وطن) :”بشرّفني أطلق حملة #سوا_منحارب_سرطان_الثدي لـ10000 فحص شعاعي مجاني بكل لبنان. مع مؤسسة “نوح” و”سوا للبنان” بالمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية ومستشفى رزق”.

بشرّفني إطلق حملة #سوا_منحارب_سرطان_الثدي ل١٠،٠٠٠ فحص شعاعي مجاني بكل لبنان مع مؤسسة @nuhfoundation و @sawalilubnan بالمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية- @laumcrh– مسشتفى رزق بكرا الساعة ١٢.٠٠ الضهر بتوقيت بيروت. @hadimourad1 pic.twitter.com/htFqNLTGYV — Elissa (@elissakh) October 19, 2021

كما ظهرت اليسا في فيديو الحملة بالتوعية من سرطان الثدي وهي ترتدي الملابس الوردية.

بينما تحدثت عن تجربتها التي مرت بها وانتصرت بها على مرضها.

كما واعتبرت الفنانة أن الفحوصات المبكرة لها ساعدتها على الانتصار على المرض.