موعد ومعلق مانشستر يونايتد وليفربول والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد مواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه ليفربول. مساء يوم الأحد، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على أرض ملعب ” أولد ترافورد”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

وستقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

كما وسيكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. وعمان في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الرابعة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports ” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لكافة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ℹ️ المدرب يتحدث عن احتمالية حدوث بعض الغيابات في مباراة #يونايتد_ليفربول.. #يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) October 22, 2021

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وستبث عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

Adding some rondos with the Reds to your Friday night 👌🔴 pic.twitter.com/wU7pJU7NOx — Liverpool FC (@LFC) October 22, 2021

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين مانشستر يونايتد وليفربول. عبر شبكة قنوات beIN Sports””، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

وسيدخل المدرب النرويجي” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف ليفربول، حيث سيتواجد في حراسة دافيد دي خيا.

مران حماسي تحت أشعة الشمس الدافئة استعدادًا للمهمة القادمة ☀️💪#يونايتد pic.twitter.com/p0wCB5krQ3 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) October 22, 2021

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف، أما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، بول بوغبا، خوان ماتا، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق الثنائي، أماد ديالو، كريستيانو رونالدو.

تشكيلة فريق ليفربول

وسيلعب المباراة المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه المستضيف مانشستر يونايتد، حيث سيكون في حراسة المرمى أليسون بيكر.

Next up, a trip to Old Trafford 👊 #MUNLIV pic.twitter.com/m68L3N5DRF — Liverpool FC (@LFC) October 22, 2021

بينما سيكون في دفاع الفريق كلاً من: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: نابي كيتا، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب كلوب على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول ” الريدز” في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر فريق تشيلسي في الصدارة برصيد 19 نقطة، بينما جاء فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 14 نقطة، خلال منافسات الموسم الحالي.

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