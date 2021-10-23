اعتداء على ممرضة بمستشفى الحسن الثاني في المغرب
اعتداء على ممرضة بمستشفى الحسن الثاني في المغرب
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ممرضة تحت أقدام زائر بمستشفى الحسن الثاني في المغرب! (فيديو صادم)

كتب أنس السالم
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وثّق مقطع فيديو حادثة اعتداء على ممرضة، بشكل وحشي، من قِبَل مرافق مريض في مستشفى الحسن الثاني في المغرب، الأمر الذي تسبب في موجة غضب كبيرة بين المغاربة على مواقع التواصل، وسط مطالبات شعبية بمعاقبته.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) قيام مرافق أحد المرضى، بطرح الممرضة أرضا في أحد طرقات المستشفى والاعتداء عليها بوحشية عبر الركل والضرب.

ضرب ممرضة بمستشفى في المغرب 

وكان المعتدي يصرخ في وجه الممرضة بشدة أثناء الاعتداء عليها بكلمات غير مفهومة.

بينما كان هناك شخصا يحاول منعه وإنقاذ الممرضة من بين يديه.

وبحسب تعليقات النشطاء فإن هذه الواقعة حدثت داخل أحد المستشفيات بمدينة الداخلة المغربية.

من جانبها لفتت وسائل إعلام مغربية إلى أن هذه الممرضة تعمل في جناح “كوفيد-19” بمستشفى الحسن الثاني الإقليمي في الداخلة.

وأشار أيضاً إلى أن هذه الحادثة الصادمة وقعت أمس الجمعة.

وذكرت قناة مغربية محلية أن المعتدى عليها تدعى “إيمان”.

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وقالت إن زملائها بالمستشفى نظموا وقفة احتجاجية، مساء أمس، تضامنا معها ومطالبة بحقها.

وعن السبب الذي دفع المتهم للاعتداء على الممرضة بهذا الشكل الهمجي، ذكرت مواقع صحفية مغربية أنه كان يطالب برؤية والده الذي يخضع للعلاج من مضاعفات كورونا.

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ومعروف أنّ الزيارات لمرضى كورونا أمر غير مسموح به من طرف إدارة المستشفى، فما كان منه إلا أن انقض على الممرضة وأبرحها ضربا متسببا لها في إصابات بمختلف أنحاء جسدها.

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