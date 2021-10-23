مصاحف ممزقة تثير غضباً في سلطنة عمان .. هذه قصتها (صورة)

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان موجة غضب واسعة، عقب انتشار صور تظهر مصاحف القرآن الكريم ممزقة ويستخدم ورقها داخل كراتين التفاح المستورد.

مصاحف ممزقة

وبدأت القصة -وفق حسابات عمانية- عندما اشترى مواطن، كرتون تفاح، وتفاجأ بوجود أوراق ممزقة من المصحف الشريف تم بها تغليف المنتج.

🔴 مواطن أشتري كرتون تفاح وتفاجأ بوجود أوراق ممزقة من المصحف الشريف تم بها تغليف المنتج pic.twitter.com/cyDxxkcg13 — شبكة عُمان Oman network  (@OMN_4) October 23, 2021

وأوضح ناشطون أن هذا التفاح هو منتج وارد من إيران، وأنه قد تم تقديم بلاغ رسمي لحماية المستهلك بخصوص هذه الواقعة.

🇴🇲 المغرد سعيد : تخيل تشتري كرتون تفاح وتلقى الصدمة مصحف ممزق ، المنتج ايراني للأسف، وقد تم تقديم بلاغ رسمي لحماية المستهلك. pic.twitter.com/aA5PauRQap — عرب ميديا (@arab_media2) October 23, 2021

وأثارت هذه الصور جدلا واسعا وموجة غضب بين المغردين العمانيين، الذين اعتبروا ذلك إهانة للقرآن الكريم وكلام الله.

🟢 تفاح إيراني مغطى بقصاصات "قرآنية" pic.twitter.com/kmzAzRzDIk — أخبار صلالة (@salalahnews_) October 23, 2021

ولفت مغرد إلى أن كرتونة التفاح تلك تم شراؤها من محلات بيع الفواكه بنيابة سناو، مع العلم بأن المحل لا دخل له بالتغليف فالتفاح يأتي مغلف من المصدر.

تم ملاحظة بأن اوراق من كتاب الله القران الكريم ممزقة تستخدم لحفظ التفاح و امتصاص الرطوبة بداخل كرتون #تفاح_إراني

بأحد محلات بيع الفواكه ب #نيابة_سناو مع العلم بأن المحل لا دخل له بالتغليف فالتفاح قادم من المصدر.

و حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/m4giJOakRS — هلال حمود العامري (@ALFanood) October 23, 2021

العقوبة

من جانبها أوضحت منصة “قبس القانون” العقوبة القانونية بشأن هذه الأفعال، رداً على الصورة المتداولة وبها يظهر صفحات من المصحف الشريف تم تمزيقها بداخل كرتون تفاح.

🔻منصة قبس القانون رداً على الصورة المتداولة وبها يظهر صفحات من الصحف الشريف تم تمزيقها بداخل كرتون تفاح السجن مدة لا تقل عن١٠ أيام، ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ريال ، ولا تزيد على ٢٠٠٠ ريال pic.twitter.com/1XtOARliao — عُمان الحدث (@oman_event) October 23, 2021

والعقوبة هي “السجن مدة لا تقل عن١٠ أيام، ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ريال، ولا تزيد على ٢٠٠٠ ريال” وفق الصفحة القانونية.

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هذا وطالب ناشطون بضرورة منع هذا المنتج والتاجر من دخول السلطنة مرة أخرى.

يجب أن يمنع هذا المنتج والتاجر من دخول السلطنة — عمان العهد الجديد (@OmanNewTestam) October 23, 2021

وقال حساب باسم “جنة الورد” متسائلا:”هل يعقل أن أصحاب المحل لما اشتروا البضاعه ما اطلعوا عليها؟. هل يعقل انهم باعوه لناس بدون تفتيش كرتون التفاح؟؟ لكن مانقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.”

هل يعقل انه اصحاب المحل لما اشتروا البضاعه مااطلعوا عليها؟؟؟

هل يعقل انهم باعوه لناس بدون تفتيش كرتون التفاح؟؟

لكن مانقول غير حسبي الله ونعم الوكل — 🌹جنّة الورد🌹 (@AuthenticOmania) October 23, 2021

السلطات العمانية تتحرك

من جانبها تدخلت هيئة حماية المستهلك بسلطنة عمان وأعلنت استجابتها للشكاوى بخصوص هذه الواقعة.

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وأوضحت هيئة حماية المستهلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر، أنه تم اتخاذ اللازم من قبل مأموري الضبط في الهيئة.

وقالت إنه جاري استكمال الاجراءات ضد المؤسسة المعنية، “وللحرص في مثل هكذا تجاوزات نرجوا التواصل عبر الوسائل الموضحة.”