مصاحف القرآن الكريم ممزقة في سلطنة عمان تثير غضبا
نشطاء قالوا إن أوراق ممزقة من مصاحف القرآن تم بها تغليف التفاح
Imageالهدهد

مصاحف ممزقة تثير غضباً في سلطنة عمان .. هذه قصتها (صورة)

كتب أنس السالم
0

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان موجة غضب واسعة، عقب انتشار صور تظهر مصاحف القرآن الكريم ممزقة ويستخدم ورقها داخل كراتين التفاح المستورد.

مصاحف ممزقة 

وبدأت القصة -وفق حسابات عمانية- عندما اشترى مواطن، كرتون تفاح، وتفاجأ بوجود أوراق ممزقة من المصحف الشريف تم بها تغليف المنتج.

وأوضح ناشطون أن هذا التفاح هو منتج وارد من إيران، وأنه قد تم تقديم بلاغ رسمي لحماية المستهلك بخصوص هذه الواقعة.

وأثارت هذه الصور جدلا واسعا وموجة غضب بين المغردين العمانيين، الذين اعتبروا ذلك إهانة للقرآن الكريم وكلام الله.

ولفت مغرد إلى أن كرتونة التفاح تلك تم شراؤها من محلات بيع الفواكه بنيابة سناو، مع العلم بأن المحل لا دخل له بالتغليف فالتفاح يأتي مغلف من المصدر.

العقوبة 

من جانبها أوضحت منصة “قبس القانون” العقوبة القانونية بشأن هذه الأفعال، رداً على الصورة المتداولة وبها يظهر صفحات من المصحف الشريف تم تمزيقها بداخل كرتون تفاح.

والعقوبة هي “السجن مدة لا تقل عن١٠ أيام، ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ريال، ولا تزيد على ٢٠٠٠ ريال” وفق الصفحة القانونية.

اقرأ أيضا: “وطن” تكشف حقيقة سجن عائشة القذافي ووالدتها في سلطنة عمان

هذا وطالب ناشطون بضرورة منع هذا المنتج والتاجر من دخول السلطنة مرة أخرى.

وقال حساب باسم “جنة الورد” متسائلا:”هل يعقل أن أصحاب المحل لما اشتروا البضاعه ما اطلعوا عليها؟. هل يعقل انهم باعوه لناس بدون تفتيش كرتون التفاح؟؟ لكن مانقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.”

السلطات العمانية تتحرك

من جانبها تدخلت هيئة حماية المستهلك بسلطنة عمان وأعلنت استجابتها للشكاوى بخصوص هذه الواقعة.

اقرأ أيضاً: سلطنة عمان .. شاهد ماذا قدمّت الجالية اليمنية لمتضرري “شاهين” (فيديو)

وأوضحت هيئة حماية المستهلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر، أنه تم اتخاذ اللازم من قبل مأموري الضبط في الهيئة.

وقالت إنه جاري استكمال الاجراءات ضد المؤسسة المعنية، “وللحرص في مثل هكذا تجاوزات نرجوا التواصل عبر الوسائل الموضحة.”

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في  YOUTUBE»

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“وطن” تكشف حقيقة سجن عائشة القذافي ووالدتها في سلطنة عمان

الهدهد

عمانيون يطالبون بتخفيف المناهج الدراسية ويطلقون حملة تصدرت الترند

الهدهد

رفض واسع في سلطنة عمان لموديلات ملابس نسائية منتشرة تحمل إضافات رجالية (شاهد)

الهدهد

العلاقات العمانية السعودية تتجه لمستويات جديدة والسلطان هيثم يبعث برسالة للملك سلمان

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More