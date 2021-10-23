ما سبب عرض منزل ابن خلدون للبيع في المغرب!

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، جدلاً واسعاً، بعد أنباء عن طرح منزل ابن خلدون للبيع من قبل العائلة المالكة له، فيما أكد ناشطون على ضرورة اقتناء الجهات الرسمية المنزل الموجود في مدينة فاس.

وتداول ناشطون صورة لمنزل باب ابن خلدون، وعلقت عليه لافتة كتب عليها: “رياض ابن خلدون. العالِم السوسيولوجي واضع علم الاجتماع للبيع”.

ويبدو المنزل المعروض في الصورة من المنازل التقليدية العتيقة التي تُدعى “رياض” في المغرب .

وطالب مغردون مغربيون تحويل المنزل إلى رحٍ ثقافيّ، يخلّد ذكرى مؤسس علم الاجتماع، بينما رآى آخرون أن من حقّ العائلة في التصرّف به .

سبب عرض منزل ابن خلدون للبيع

من جهته، نقل موقع “أصوات مغربية“، عن مروان مهياوي وهو أحد أفراد العائلة المالكة حاليا للرياض، أنه تم بالفعل عرض المنزل للبيع لأسباب عائلية خاصة.

وأضاف “مروان” أن وزارة الثقافة تدخلت وخولت لها العائلة تدبير الرياض.

وتحفظ على تقديم المزيد من الإضافات أو التوضيحات بهذا الخصوص.

وقال إن الرياض الذي سكنه ابن خلدون، جذب العديد من السياح والمشاهير على مر السنين.

وكان من بين هؤلاء الملاكم علي كلاي ورئيس فرنسي سابق وآخرون.

وزير الشباب والثقافة المغربي يعلّق

ومع الضجة التي اشتعلت بها مواقع التواصل في المغرب، قال وزير الشباب والثقافة المغربي محمد مهدي بنسعيد، إنه “يتابع عن كثب” النقاش الدائر حاليا حول الرياض الواقع في “الطالعة الكبيرة” وسط المدينة القديمة لفاس.

غير أن بنسعيد، أوضح في تصريح لذات الموقع أنه “ينتظر تقرير لجنة علمية بعثتها الوزارة إلى فاس لمتابعة الملف”.

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وأكد في الوقت نفسه، أنه توصل بتقرير أولي “يفيد بأن المنزل بني في القرن التاسع عشر، أي بعد وفاة العلامة ابن خلدون”.

وأضاف “ستقوم الوزارة بإصدار بيان حول الموضوع بمجرد التوصل بتقرير اللجنة العلمية. وفي حالة تبين أن المنزل أو الرياض يعود إلى العلامة ابن خلدون، سأكون أول المدافعين عن صيانته وإشعاعه وطنيا ودوليا”.

قدوم ابن خلدون الى المغرب

وتشير المصادر التاريخية إلى أن العلامة ابن خلدون قدم إلى المغرب بدعوة من السلطان المريني أبو عنان.

وفي فاس، تلقى العلامة التونسي تعليمه على يد ثلة من علماء جامعة القرويين، كما عاش في البلاط السلطاني حيث شغل أسمى المناصب قبل الانتقال إلى الأندلس وإلى مصر حيث أمضى بقيته حياته.