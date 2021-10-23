مانشستر سيتي يدك شباك برايتون بالرباعية ويلاحق المتصدر تشيلسي (شاهد)

تمكن حامل اللقب السابق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على نظيره برايتون برباعية ثمينة. مقابل هدف وحيد وتقليص الفارق مع المتصدر تشيلسي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة في مباراة جمعت كلا الفريقين على ملعب “فالمر”.

أهداف مانشستر سيتي وبرايتون

وسجل فريق مانشستر سيتي الهدف الأول في الدقيقة ال13 عن طريق الألماني إيلكاي غوندوغان سددها اللاعب بقوة داخل شباك المرمى، وأحرز فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة ال28 بهجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب. بقوة داخل شباك مرمى أصحاب الأرض برايتون.

وعاد ذات اللاعب فودين ليسجل الهدف الثاني له والثالث في اللقاء في الدقيقة ال31. كذلك من هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب في زاوية صعبة على يسار حارس المرمى الذي فشل في التصدي لها.

وسدد رياض محرز الهدف الرابع في شباك برايتون في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل قبل نهاية المباراة بعد عرضية جميلة.

بينما سجل فريق الخصم برايتون هدفه الوحيد عبر ركلة جزاء تحصل عليها في الدقيقة ال81 سجلها اللاعب أليكسيس اليستير بقوة داخل شباك المرمى، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

ولعب المدرب الإسباني ” بيب غوارديولا”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف برايتون، وكان في حراسة المرمى ستيفين.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: بنيامين ميندي، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، بينما في خط الوسط آتى كلاً من: جوندوان، إيلكاي غوندوغان، جاك غريليش، وفي هجوم الفريق اعتمد على الثلاثي، رياض محرز، فيران توريس، فيل فودين.

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ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ورفع فريق مانشستر سيتي “السماوي” بهذا الفوز رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، بفارق نقطتين عن المتصدر فريق تشيلسي الذي جاء في صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة.

Great performance and result at a tough place to go! Well done boys 💙⚽️ pic.twitter.com/DTf16X3agF — Jack Grealish (@JackGrealish) October 23, 2021

بينما تجمد فريق برايتون عقب تلك الخسارة في المركز الرابع برصيد 15 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

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