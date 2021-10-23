لصوص يقتحمون منزل ديبالا وهذا ما تم سرقته

اقتحم عدد من اللصوص منزل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا 27 عامًا، الواقع في مدينة تورينو الإيطالية. أثناء غياب اللاعب مع فريقه يوفنتوس لمواجهة منافسه زينيت الروسي في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ديبالا وسرقة المنزل

وأفادت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، بأنه تم استهداف منزل المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا من قبل لصوص اقتحموا المنزل من نافذة في الطابق الأرضي.

وبينت، أن أحد الحراس الذين كانوا يجوبون المنطقة قد شعر بالخطر بعد رؤيته الحركة. داخل الفيلا التي من المفترض أن تكون فارغة، لكن سرعان من تمكن اللصوص بالفرار من المكان بعد أن تم سرقة مجموعة من الساعات الثمينة من داخل منزل اللاعب.

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وأوضحت، بأن اللاعب ديبالا لم يكن الوحيد الذي تعرض للسرقة، فقد سبق وتعرض لاعب فريق يوفنتوس السابق كلاوديو ماركيزيو قبل عامين للتهديد بمسدس مع زوجته من قبل عدد من اللصوص. اقتحموا منزله، وكذلك سرقة سيارة مدرب نادي نابولي الإيطالي لوتشيانو سباليتي مؤخرًا.

🚨 لاغازيتا – لصوص قامو باقتحام منزل ديبالا اثناء سفره الى روسيا وقامو بسرقة ساعات اللاعب ، ولم يتم تقدير ثمنها حتى الان pic.twitter.com/PMNelPee6y — الكالتشيو (@Elcalcio_) October 22, 2021

مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة الأرجنتيني ديبالا مع فريق إنيستتوتو الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الأرجنتيني عام 2012، فقد شارك معه في 40 مباراة. نجح من خلالها تسجيل 17 هدفًا، لينتقل بعدها انتقل إلى صفوف فريق باليرمو الإيطالي. عام 2013 فقد شارك في 93 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 21 هدفًا.

لاغازيتا 🗞 : – تعرض منزل لاعب يوفنتوس باولو ديبالا للسرقه في يوم الأربعاء فجراً ! -حيث لم يكن اللاعب متواجد في منزله ، – دخل اللصوص من نافذة المنزل في الدور الأرضي . – قاموا بأخذ الساعات الثمينه ، والى الآن لم يتم تقدير قيمة المسروقات الأخرى بعد .#يوفنتوس #Dybala pic.twitter.com/IoGbG10z7w — Source Juve (@j0uve) October 22, 2021

وانضم ديبالا إلى فريق يوفنتوس الإيطالي في موسم عام 2015-2016، حيث ظهر مع فريق السيدة العجوز في 227 مباراة، مسجلاً أكثر من 100 هدف، وينتهي عقد اللاعب. مع الفريق الإيطالي في صيف عام 2025.

يوفنتوس ودوري أبطال أوروبا

من جانبه، حقق فريق يوفنتوس الفوز الصعب على منافسه زينيت الروسي بهدف نظيف دون مقابل، خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين في مدينة بطرسبرغ الروسية في إطار منافسات. الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ورفع فريق يوفنتوس بهذا الفوز رصيد إلى 9 نقاط .في صدارة ترتيب المجموعة المنافسة، كما وبفارق ثلاثة نقاط عن حامل اللقب السابق تشيلسي الذي جاء في وصافة الترتيب برصيد 6 نقاط.

كما ويليه فريق زينيت برصيد 3 نقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة. جاء مالمو دون أحراز أي من النقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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