كيف استقبل أحفاد الشيخ زايد محمد رمضان في دبي بطائرة خاصة! (فيديو)

استقبل أحفاد الشيخ سلطان بن زايد، ممثل رئيس الإمارات، الفنان المصري محمد رمضان بطائرة خاصة.

ونشر محمد رمضان فيديو وصور توثق لحظة استقباله بمروحية خاصة، موجهاً الشكر لهم.

وجاء في نص تعليق رمضان: (شكرًا أول أحفاد رمز الشيوخ الشيخ زايد رحمة الله. وأخي الأكبر الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في الإمارات).

وتابع: (حفظ الله آل نهيان وأدام الله المحبة).

ووصل محمد رمضان إلى دبي، من أجل إحياء حفل غنائي في منتزه برج خليفة.

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وليست المرة الأولى التي يثير بها محمد رمضان الجدل، بعلاقته وقربه من الأسرة الحاكمة في دبي.

محمد رمضان في قصر الشيخة فاطمة

فقبل أشهر، نشر الفنان المصري صورا ومقاطع مصورة، أظهرته داخل قصر الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم.

وقال رمضان حينها إنه تم توجيه دعوة شخصية له من الشيخة فاطمة في قصرها.

ونشر فيديو للحظة دخوله القصر واستقباله من قبل العاملين به، واستعراض مدى الثروة والغناء الفاحش داخل القصر.

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بلدي الثاني

وعلق رمضان آنذاك بقوله: (شكراً بلدي الثاني الإمارات العربية المتحدة).

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وتابع: (ثم شكراً مدينتي المفضلة دبي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في قصر سمو الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم. شكراً على دعوة سموك).

وأظهرت الصور رمضان في حديقة القصر رفقة نمر أبيض وكان يسير برفقته.

وقد خلع الفنان المصري ملابسه وكان عاري الصدر، وصور أخرى في زوايا مختلفة من القصر الفاره.

الإقامة الذهبية

وحصل محمد رمضان على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات المتحدة العام الماضي (2020).

إذ نشر آنذاك صورة الإقامة الجديدة على حسابه على إنستغرام.

كما وعلق فيما نصه: (شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله).

وتابع: (شكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي).

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