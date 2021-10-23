فيلم ريش رغم اتهامه بالإساءة لمصر يحصد الجائزة الأكبر في الجونة (فيديو)

فاز فيلم ريش، المثير للجدل بجائرة (نجمة الجونة الذهبية) كأفضل فيلم عربي روائي طويل.

نجمة الجونة الذهبية

وذلك في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، أمس الجمعة.

وأشعل فيلم ريش، الجدل في مهرجان الجونة وفي مواقع التواصل وعلى وسائل الإعلام.

وذلك لمناقشته قصة عائلة فقيرة بشكل أثار غضب بعض الفنانين الموالين للنظام في مصر.

انسحاب فنانين بسبب (ريش)

وحدث الجدل حول عرض فيلم ريش في مهرجان الجونة السينمائي، بعد انسحاب فنانين. ومنهم: شريف منير، ويسرا وأشرف عبد الباقي. وأحمد رزق.

حدث الأمر احتجاجًا على ما وجدوا فيه من “إساءة لسمعة مصر، عبر تقديم البلاد بصورة غير حقيقية”. بحسب ما نقلت وسائل إعلام.

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وتدور أحداث فيلم ريش عن اختفاء أب بعد أن حوله الساحر في عيد ميلاد ابنه إلى دجاجة، وفشل في إعادته لإنسان طبيعي.

لتدخل الأم في معاناة قاسية، خلال محاولاتها البائسة في إعالة عائلتها وتحمل مسؤولية مضاعفة لغياب الأب.

إدارة الجونة توضح!

وهو ما دفع إدارة مهرجان الجونة لإصدار بيان أوضحت فيه ملابسات العرض.

وجاء في البيان أن فريق العمل يقوم باختيار الأفلام بناء على جودتها الفنية، والسينمائية، فقط بمعايير المهرجانات العالمية.

وتابع البيان: (جاء اختيار فيلم (ريش) للمخرج المصري عمر الزهيري، متسقًا مع معايير اختيار الأفلام).

وزاد: (وحصل الفيلم على الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي في مهرجان كان).

وأكدت إدارة المهرجان أن أي فيلم لم ولن يعرض بدون الحصول على التصاريح الرسمية.

وختم البيان: (وذلك تأكيدًا لأنه لا يحمل أية إساءة، أو ضغينة، في أي من عروضه المختلفة، سواء داخل أو خارج المسابقة الرسمية، ويرفض أية إساءة للدولة المصرية في أي حال).

استقالة أمير رمسيس

كما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن فيلم (ريش)، أحد أسباب استقالة مدير مهرجان الجونة السينمائي، من منصبه كمدير فني للمهرجان.

وحسم مدير مهرجان الجونة الجدل الذي أثير بعد تسريب خبر استقالته.

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وكتب منشور وداع عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك) جاء في نصه: (في طريقي للعودة للقاهرة مفعم بمشاعر جياشة لبرنامج أفلام تم وضعه بكامل الشغف والحب).

منشور وداع

وتابع: (خمس سنوات من العمل على برنامج مهرجان الجونة انتهت باستقالتي البارحة لابدا رحلة جديدة .. واثقا انني اترك خلفي فريق قادر على صنع ما هو أفضل).

ووجه رمسيس رسالة لزملائه قال فيها: (الزملاء و الأصدقاء من الصحفيين اعتذر عن الخوض في أسباب الاستقالة فهي تخصني و فريق إدارة المهرجان).

وأكد رمسيس أن الأسباب التي “تناثرت” بحسب تعبيره، منذ تسرب الخبر عارية من الصحة .

وختم: (شكرا على كل تلك التجارب الرائعة و اتمنى لكم حفل ختام رائع).

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