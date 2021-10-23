تركي آل الشيخ ينشر فيديو لدبابة تدهس سيارة في موسم الرياض!

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، مقطع فيديو، قال عنه إنّه قاد دبابة ودهس بها سيارة، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي جرى افتتاح قبل أيام .

وعلّق تركي آل الشيخ على الفيديو: “سقتها قبل شوي بنفسي وعندك فرصة تسوقها زيي وتعيش التجربة. هناك فعاليات كثيرة في منطقة الكومبات فيلد تنتظر الزوار”.

سقتها قبل شوي بنفسي وعندك فرصة تسوقها زيي وتعيش التجربة … فعاليات كثيرة في منطقة الكومبات فيلد … بكرة ننتظركم … منطقة جديدة بالكامل ورائعة 🔥❤️🇸🇦💪🏻#موسم_الرياض https://t.co/71YpWHDxlm pic.twitter.com/bxyXQMzvzk — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 22, 2021

موسم الرياض

وقد شهد حفل افتتاح موسم الرياض 2021، مشاهد صادمة، تخللها حالات تحرش ورقص فتيات وشجارات.

في أحد المقاطع، ظهر عدد من الشبان وهم يتحرشون بفتاة سعودية وسط تجمع كبير من الشبان.

وفي فيديو اخر، ظهر عدد كبير من الشبان والفتيات وهم يتراقصون على أنغام الموسيقى الصاخبة. في مشهد غريب وخارج عن عادات وتقاليد السعوديين.

كما اظهر مقطع فيديو شجار عنيف، تقاذف خلاله الشبان الكراسي وزجاجات الماء فيما بينهم.

من جانب آخر، أثارت صور من عرض “كراون جول” الذي أقيم مساء الخميس، بالعاصمة السعودية ضمن “موسم الرياض”، وتظهر حراس المصارع جولدبيرج، سخرية بين النشطاء.

وبحسب الصور المتداولة، فقد ظهر 2 من أفراج الأمن (ضعاف البنية)، يقفان على باب حجرة المصارع العالمي جولدبيرج أسطورة WWE، أثناء استعداده للخروج للنزال.

وسخر النشطاء من البنية الضعيفة لحارسي الأمن وضعفهم الملحوظ بدنيا، بالمقارنة بأبطال الـWWE.

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وتساءلوا عن طبيعة تلك الحراسة المثيرة للسخرية، وكيف سيؤمن مثل هؤلاء الحراس الضعاف أحداث النزال بين أبطال العالم الأسطوريين في المصارعة!.

فعاليات موسم الرياض 2021، انطلقت مساء يوم الأربعاء الماضي، بحفل افتتاح حضره جمهور ضخم وصل إلى أكثر من 750 ألف شخص.

ويعد ذلك هو الموسم الثاني من الفعاليات، بعدما تم إلغاء نسخة العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبدأ موسم الرياض للمرة الأولى في عام 2019، ويثير جدلا واسعا بين السعوديين والعرب نظرا لما يحدث فيه من حفلات رقص وغناء مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، فضلا عن تفشي حالات التحرش.