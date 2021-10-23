السد القطري يتوج بكأس أمير قطر بعد فوزه على الريان بركلات الترجيح (شاهد)

توج فريق السد القطري بكأس أمير دولة قطر للمرة الثامنة عشر في تاريخ مسيرته، بعد فوزه على نظيره الريان.بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “استاد الثمامة” بالعاصمة القطرية الدوحة.

مباراة السد القطري والريان

وأحرز فريق الريان القطري هدف اللقاء الأول في الدقيقة ال44 عن طريق ياسين إبراهيمي. عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسجلها اللاعب بقوة في شباك السد.

بينما جاء هدف التعادل للفريق الأخير في الدقيقة ال58 عن طريق سانتي كازورلا بركلة جزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل بين كلا الفريقين بهدف لكليهما.

وتمكن فريق السد القطري من تحقيق الفوز على نظيره الريان في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد إهدار نجم فريق الريان خليل زاده ركلة الجزاء الخامسة، ليتوج السد بكأس دولة قطر لمرة الثانية على التوالي والثامنة عشر في تاريخ مسيرته الكروية.

تشكيلة فريق السد

ودخل المدرب الإسباني تشافيير هرنانديز المباراة أمام منافسه أمام فريق الريان القطري، وجاء في حراسة المرمى سعد الشيب.

أما في دفاع الفريق كان في التشكيلة كلاً من اللاعبين، رو رو، بوعلام خوخي، عبد الكريم حسن، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: سانتي كازورلا، جونغ وو يونغ، توريس، كما وآتى في هجوم الفريق كلاً من: أندريه آيو، بغداد بونجاح، أكرم عفيف.

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تشكيلة فريق الريان

ولعب المدرب الفرنسي لوران بلان، في تشكيلة أساسية أمام نظيره السد القطري، فقد تواجد في حراسة المرمى فهد يونس.

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بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: دامي تراوري، حسان محمد الغريب، محمد العلوي، خليل زاده، أما في الوسط جاء كلاً من: ستيفن نزونزي، موفق عوض قيدوم، عبد العزيز حاتم، لكن في هجوم الفريق آتى كلاً من اللاعبين، ياسين إبراهيمي، يوهان بولي، هادي علي.

ترتيب الفريقين في الدوري النجوم القطري

ويحتل صدارة ترتيب الدوري فريق السد القطري برصيد 18 نقطة، بينما جاء منافسه الريان في المركز السادس برصيد 6 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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