مي العيدان تفضح ممثلة كويتية شاذة منعت من دخول دولة خليجية! (فيديو)

كشفت الإعلامية مي العيدان، قصة فنانة كويتية لم تسمها، تم القبض عليها متلبسة في سهرة حمراء بإحدى الدول الخليجية.

وعبر قناتها الرسمية في (يوتيوب)، روت مي العيدان التفاصيل.وقالت: (يوجد فنانة كويتية سمعتها سيئة. وشذّت عن قاعدة رب العالمين، ومعروف إنها “بوية”).

وتابعت: (جعل الله المرأة للرجل، والرجل للمرأة، لكنها عكست الأمر تماماً).

وزادت: (مشيت في طريق الحرام، والطريق الذي يهز عرش الله).

وأشارت العيدان إلى أنه قبل أيام، حدثت لهذه الفنانة فضيحة في أحد الدول الخليجية، حيث كان لها علاقة غير سوية مع إحدى الفتيات.

علاقة غير سوية مع متزوجة

واستطردت: (على الرغم من أن هذه الفتاة متزوجة، ولكن الذي يشذ عن قاعدة الله، ليس شرط ألا يكون غير متزوج).

وأضافت: (فقد تتزوج من أجل نظرة المجتمع، حتى لا ينكشف أمرها، وأن لديها زوجاً وأطفالاً، وأن وضعها سليم وسوي).

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وأكدت الإعلامية الكويتية أن الفتاة كانت على علاقة آثمة مع الفنانة الكويتية، وكانت تزور الكويت باستمرار من أجلها.

سهرة حمراء

وقالت: (هذه الفتاة الخليجية، كانت تغدق على الفنانة الكويتية أموالاً وهدايا، وسيارات، وهي التي جعلتها في أحد الفترات تُحسن شكلها).

وتابعت مي العيدان: (قالت لها، لا تجعلي الناس يقولون عنك بوية، وصففي شعرك واظهري كأنثى).

وكشفت العيدان، أنه في أحد الدول الخليجية التي تمنع الشواذ، قامت الفنانة بعمل حفلة في فندق، وكان فيها تجمع للبنات الشواذ، وبعض الشباب الشواذ أيضا.

وتابعت: (كانت سهرة حمراء، لكن الشرطة كانت لهم بالمرصاد، وداهموا القاعة، وكبسوا عليهم، ودمروا الحفلة الحمراء الفاسدة أخلاقياً).

ترحيل ومنع

وأكدت العيدان أن وزارة الداخلية في تلك الدولة الخليجية، قاموا بترحيل الفنانة إلى الكويت ومنعها من دخول هذه الدولة مرة أخرى.

معقبة: (فشلتونا، عندنا فنانات محترمات خلوقات وأجمل وأفضل العوائل يتشرفون بنسبهم).

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وتابعت: (حين عادت الفنانة إلى الكويت، حاولت التواصل مع عشيقتها في تلك الدولة الخليجية).

وأشارت العيدان إلى أن الفتاة قطعت علاقتها بالفنانة الكويتية حفاظاً على سمعة عائلتها ووضعها الاجتماعي.

وختمت: (حاولت الفنانة الكويتية رفع المنع أكثر من مرة، ولكن لا حياة لمن تنادي، وتحمد ربها إنه ما انسجنت).

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