موعد ومعلق الكلاسيكو الناري بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة القمة النارية بين فريق ريال مدريد. وغريمه التقليدي برشلونة مساء يوم الأحد، في قمة الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني والتي ستجمع كلا الفريقين على أرض ملعب ” الكامب نو”.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وستنطلق مباراة قمة الكلاسيكو بين فريق ريال مدريد وبرشلونة. عند الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، قطر، البحرين، العراق، اليمن.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا عند الساعة الرابعة والرابع مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة السادسة والربع مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة قمة الكلاسيكو بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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كما وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين فريق ريال مدريد وبرشلونة عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية أمام منافسه برشلونة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: ميندي، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو فرنانديز، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كورس، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

كما وسيغيب عن المباراة الويلزي غاريث بيل، والبلجيكي إيدين هازارد، داني كرفخال بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيلعب المدرب الهولندي رونالد كومان في تشكيلة أساسية أمام نظيره ريال مدريد، حيث سيكون في حراسة المرمى تير شتيغن.

كما وسيأتي في دفاع الفريق كلاً من: سيرجي روبرتو، جيرارد بيكيه، إيريك غارسيا، وفي خط الوسط سيكون في التشكيلة كلاً من: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ، جافي، سيرجينو ديست، وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، أنسو فاتي، ممفيس ديباي.

ترتيب الفريق في الدوري الإسباني

وجاء فريق ريال مدريد في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال سوسيداد برصيد 20 نقطة.

كما وآتى فريق برشلونة في المركز السابع من جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، خلال منافسات الموسم الحالي.

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