مباراة الأهلي و جيندراماري في دوري أبطال أفريقيا
مباراة الأهلي و جيندراماري في دوري أبطال أفريقيا
Imageرياضة

موعد مباراة الأهلي وجيندراماري في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

كتب فارس أبو شيحة
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يستضيف فريق الأهلي المصري أمام منافسه جيندراماري النيجيري مساء يوم السبت، في مباراة الإياب دور ال32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجمع كلا الفريقين. على ملعب ” الإنتاج الحربي”.

موعد مباراة الأهلي وجيندراماري

وستقام المباراة بين البطل السابق الأهلي وجيندراماري عند الساعة السابعة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، العراق، اليمن، قطر، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين.

وستكون في تمام الساعة السادسة مساءً .بتوقيت دولة مصر” القاهرة”، والسودان، ليبيا، أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمان عند الساعة الثامنة مساءً، كما وبتوقيت دولة المغرب والجزائر في تمام الساعة الخامسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport”. الرياضية المصرية، الراعي لبث منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

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كما وستبث المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث اللقاء بين  الأهلي ومنافسه الضيف جيندراماري عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport”. المعلق الرياضي المصري أحمد شوبير، مدحت شلبي.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيلعب المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني في تشكيلة أساسية. في مواجهة منافسه الضيف جيندراماري، حيث سيكون في حراسة مرمى الفريق علي لطفي.

كما وسيأتي في خط دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، علي معلول، كريم فؤاد، بدر بانون، بينما جاء في وسط الفريق سيكون كلاً من: لويس ميكويسوني، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، بيرسي تاو، محمد شريف، حسام حسن، كما وسيغيب عن اللقاء الحارس محمد الشناوي بسبب الإصابة.

وتعرض فريق الأهلي في مباراة الذهاب للتعادل المخيب للآمال أمام صاحب الأرض جيندراماري بهدف لكليهما في منافسات الدور32 من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

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