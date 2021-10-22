مصارعة نسائية في موسم الرياض
مصارعة نسائية في موسم الرياض بالسعودية
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مصارعة نسائية في موسم الرياض ومغردون: مشاهد تخدش الحياء! (فيديو)

كتب أنس السالم
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انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور توثق مصارعة نسائية خلال عرض “كراون جول” الذي أقيم مساء الخميس، بالعاصمة السعودية ضمن “موسم الرياض”.

وأظهرت المشاهد جانبا من النزال الذي جمع بين المصارعات بيكي لينش، وبيانكا بلير، وساشا بانكس.

وتمكنت بطلة “سماكداون” بيكي لينش في الحفاظ على لقبها بعد تغلبها في نزال ثلاثي على كل من بيانكا وساشا.

وخطفت لينش هذا الانتصار الثمين بعدما استغلت سقوط بلير خارج الحلبة واستعانت بالحبل لتثبيت ساشا بانكس.

ونشرت المصارعة ساشا بانكس صورا لها من عرض “كراون جول” بعد نهاية مباراتها في عرض WWE في الرياض ليلة أمس.

وعلقت بقولها: “لقد خطفتم قلبي شكرًا لكم”.

سعوديات داخل حلبة المصارعة

وأظهر مقطع آخر متداول لحظة الاحتفال بـ 4 نساء سعوديات، هزمن مرض سرطان الثدي، داخل حلبة WWE بموسم الرياض.

وصعدت المتعافيات الأربعة إلى حلبة المصارعة، وكانت كل واحدة منهن تحمل “حزام بطولات WWE”، وسط تصفيق الحضور الحار.

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من جانبه قام مذيع حلبة مصارعة المحترفين WWE، بتقديم المتعافيات الأربعة للجمهور، بعدما نجحن في هزيمة السرطان.

ويشار إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي.

مصارعة نسائية في موسم الرياض

وبدأت نزالات المصارعة التي تنظمها هيئة الترفيه بالتعاون مع ” WWE”، أمس الخميس، على مسرح محمد عبده في العاصمة السعودية، وسط حضور جماهيري كبير.

وكان ضمن العروض نزال سعودي خالص بين منصور الشهيل، ومنصور علي ضمن موسم الرياض.

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ووجهت انتقادات عديدة سعودية وعربية لموسم الرياض، نظرا لما حواه من مشاهد خارجة وغير مألوفة عن المجتمع السعودي صاحب الصبغة الدينية.

وظهرت أكثر من حادثة تحرش لفظي وجسدي خلال افتتاح موسم الرياض، وأصدرت الشرطة بيانا تحذر فيه من عواقب هذه الأفعال وتكشف عن العقوبات المستحقة لمن يقدم عليها وفق مواد القانون السعودي.

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