ظهور شوق الهادي مع ملكة جمال روسيا السابقة يُعرضها للسخرية!

ظهرت الفنانة الكويتية شوق الهادي، مع ملكة جمال روسيا السابقة فيكتوريا لوبيريفا.

ونشرت شوق الهادي الصور التي تجمعها بفيكتوريا لوبيريفا، عبر حسابها على (انستجرام).

وظهرت فيكتوريا لوبيريفا بفستان رمادي لامع أوف شولدر، بفتحة جانبية.

وعلقت شوق على الصور: (من حفل روسي، الجميلة من الداخل والخارج فيكتوريا لوبيريفا، عمل جيد عزيزتي).

سخرية من شوق الهادي

لكن شوق تعرضت لموجة سخرية بسبب فرق الطول بينها وبين ملكة جمال روسيا السابقة، والتي تعمل كإعلامية وعارضة أزياء حالياً.

كما وواجهت شوق اتهاماً بتقليد الروسيات في شكلها بالحفل.

حفلة روسية!

وظهرت شوق الهادي بإطلالة جريئة في الحفلة الروسية بدبي.

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ونشرت شوق صورها عبر (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان فضي لامع.

وتميز فستان شوق بفتحة v لدى منطقة الصدر، وفتحة جانبية كشفت جزءاً كبيراً من ساقها.

كما استكملت الفنانة الكويتية إطلالتها، بالقليل من المجوهرات وكلاتش أسود لامع، وحذاء شفاف.

رقص شوق هادي

وفي سياق آخر أثارت الفنانة الكويتية جدلاً برقصها بطريقة غريبة على أنغام أغنية شهيرة قبل أيام.

ونشرت شوق، فيديو يوثق رقصها مع صديقتها على أغنية Love Nwantiti، للمغنى النيجري العالمي CKay

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وارتدت الفنانة الكويتية توب أبيض قصير، مع بنطال فضفاض بنفس اللون، وقبعة رياضية بيضاء أيضاً، ونظارات شمسية.

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وبدأت شوق وصلة رقصها التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، بطريقة وحركات بطيئة غير مدروسة أثارت السخرية.

شوق الهادي بلا بنطال!

كما أثارت شوق جدلاً واسعاً بأحدث صورها في دبي.

وظهرت شوق بالصور التي نشرتها عبر (انستجرام)، وهي ترتدي قميصاً طويلاً بدون بنطال.

كما علقت شوق: (لمسة إسبانية في قلب دبي).

فستان يكشف ساقيها

وتعرضت شوق لهجوم من المتابعين الذين سخروا منها، ورجحوا أنها نسيت ارتداء البنطال.

كما أطلت شوق بملابس أشبه بملابس النوم.

ونشرت شوق صوراً عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهر الجزء العلوي منها فقط.

وكانت الفنانة الكويتية ترتدي فستاناً أسود من الساتان يكشف جزءاً كبيراً من صدرها.

وعقبت الهادي على صورها بكلمة (الحمد لله).

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