طلاق نانسي عجرم يجتاح المواقع وتسجيل لزوجها يكشف الحقيقة

انتشرت خلال الساعات الماضية، اشاعة طلاق نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم، لكنّ الأخير خرج ونفى هذه الأنباء .

جاء ذلك في تسجيل صوتي لــ”الهاشم”، انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتشار شائعة طلاقهما خلال الساعات الماضية، ما دفعه ومدير أعمال الفنانة للخروج بنفي وتوضيح .

إشاعة طلاق نانسي عجرم وفادي الهاشم

وبدأت إشاعة طلاق نانسي عجرم وفادي الهاشم من الإعلامي اللبناني المثير للجدل، إيلي باسيل، حينما نشر عبر حسابه في انستغرام، صورة نانسي وزوجها وأرفقها بعبارة غامضة.

وكتب إيلي باسيل: “عاتب ولوم من غير فراق أكيد هنوصل لإتفاق. لو مش عشانا في حدّ بينا ممكن يضيع من الفراق”. ما فسر على أنه تلميح منه لانفصال نانسي عن زوجها .

View this post on Instagram A post shared by Elie Bassil ايلي باسيل (@eliebassilofcl)

وبعد نشر تسجيل فادي الهاشم الذي نفى فيه انفصاله عن نانسي عجرم، نشر إيلي باسيل عبر خاصية الستوري في حسابه بانستغرام تعليقاً غامضاً أيضاً.

وقال إيلي باسيل: “عم بضحك واضحك واضحك. وقريبا جدا بوعدكن رح نضحك بعد اكتر كلنا سوا!!. هلأ بس حاطط فنجان القهوة وعم راقب كتير وقيّد أكتر!!. ويا ويلي شو رح نتسلى قريباً!”.

نانسي تتجاهل الرد

أما نانسي فقد تجاهلت -حتى الان- الرّد على شائعة طلاقها من فادي الهاشم، وكان آخر ما نشرته على حسابها في تطبيق انستغرام، صوراً من حفلها الغنائي الذي أحيته في تونس.

جاء ذلك ضمن مشاركتها في المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون في دورتة الحادية والثلاثين.

View this post on Instagram A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)

وفي تصريحها لـ”موزاييك“، عبّرت نانسي عجرم عن رغبتها في تقديم حفل في الدورة القادمة لمهرجان قرطاج الدولي.

كما أبدت الفنانة حماسها للغناء باللهجة التونسية وتحدّثت فرحتها بتواجدها في تونس.

نانسي تتألق في تونس

في حين تألقت نانسي عجرم في إطلالة ساحرة، حيث جاءت من أحدث صيحات الموضة العالمية لعام 2021.

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كما ارتدت نانسي فستاناً طويل مجسم، بأكمام طويلة به أكتاف اوف شولدر، ومصمم من القماش باللون الذهبي مع الأسود بلمعة من ترتر.

بينما كان يتوسطه حزام رفيع أنيق يكمل الإطلالة.

كما نسقت الفنانة معه بعض المجوهرات الراقية التي تشبه كثيرًا التصميمات الفرعونية.

أما المكياج فقد كان جذابا، وأبرز الكثير من ملامحها الهادئة والناعمة بألوان ترابية مع تحديد الكحل والماسكرا.

بينما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة منسدلة من الخلف تتلائم كثيرًا مع هذه الإطلالة.

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