دنيا بطمة تستعرض مفاتنها بالرقص بعد صورها المثيرة في الجيم! (فيديو)

أحيت الفنانة المغربية دنيا بطمة، حفلاً خاصاً، رقصت فيه بطريقة مثيرة للجدل وهي تستعرض جسدها .

وظهرت دنيا بطمة بالفيديوهات التي نشرتها بنفسها عبر (انستجرام)، وهي ترتدي قفطاناً مغربياً.

حفل عقيقة

وعقبت الفنانة على الفيديو: (ناااااايضة، حفل عقيقة، شكرا عائلة العمراني على استقبالكم).

وتفاعلت بطمة مع الحضور، بالرقص وهي تستعراض مؤخرتها بطريقة مُلفتة.

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وهو ما عرضها للهجوم والانتقادات من متابعيها الذين ذكروها بأنها ناجحة كمُطربة.

ورأوا أنه لا يوجد داع لأن تلجأ دنيا للرقص والملابس الجريئة للفت الأنظار.

دنيا بطمة في الجيم

فقبل أيام فقط، استعرضت الفنانة المغربية، رشاقتها في النادي الرياضي، بملابس مثيرة.

ونشرت دنيا عدة فيديوهات، عبر خاصية الستوري في حسابها على (انستجرام)، وثقت خلالها لحظة ممارسة التمارين الرياضية.

وارتدت دنيا بطمة ليجن رمادي ضيق كشف تفاصيل جسدها، مع توب أسود بدون أكمام، ويكشف جزءاً من صدرها.

ووثقت الفنانة المغربية لحظة ممارستها الرياضة في عدة وضعيات على أكثر من جهاز.

إطلالة جديدة

كما فاجأت الفنانة المغربية جمهورها بإطلالة مختلفة غيرت شكلها.

ونشرت دنيا بطمة صوراً جديدة لها عبر (انستجرام)، ظهرت فيها بقصة شعر جديدة.

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حيث كانت الفنانة المغربية قد اعتمدت نظام الغرة، لكنها تركت شعرها منسدلاً بدونها.

وظهرت دنيا بلون بشرة فاتح، رغم أنها سمراء اللون.

واتضح أن صور دنيا كانت مجرد إعلان لإحدى المنتجات التجميلية.

إعلان لمنتج تجميل

حيث علقت: (ميكاب ترابي واروع بيبي كريم من شركة فورايفر موروكو).

وتابعت: ( البيبي كريم ممكن تستعمليه كل يوم تغطية عجيبة وخفيف على البشرة).

واستطردت الفنانة المغربية إعلانها: (كذلك يحمي البشرة من اشعة الشمس).

وزادت: ( يعني مافي داعي انك تحطي واقي شمس بعد البيبي كريم اثنين في واحد، ويجعل البشرة ملمسها رطب).

ووجهت دنيا بطمة رسالة للشركة: (يعطيكم الصحة على هذا المنتج الرائع ان شاء الله يعجبكم الميكاب تتوريال).

دنيا بطمة والتجميل!

وقالت دنيا في مداخلة مصورة مع برنامج “et بالعربي”: (لم أخضع لعمليات تجميل نهائيا).

وزادت: (يمكن بعد المناطق سحبت منها الفيلر، وكنت أنام مبكراً وأعتني ببشرتي).

وأوضحت أنها لا تكثر من المكياج، فقط مسكارة وغلوس.

وأشارت الفنانة المغربية إلى أن كل ما فعلته هو تغيير إطلالتها لتغيير نفسيتها فقط.

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