حمزة تكين يكشف أهداف شبكة التجسس التابعة لـ”الموساد” وردّ تركيا المتوقع

كشف الكاتب الصحفي التركي حمزة تكين، أن شبكة التجسس التابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي، والتي ضبطتها الاستخبارات التركية كانت مكشوفة لها قبل فترة.

وأضاف “تكين” أن كل ما تم تحويله من الجواسيس الى الاحتلال الاسرائيلي من معلومات، موجود لدى الجانب التركي نسخة عنه.

شبكة التجسس .. وضربة قوية لجهاز الموساد

وقال تكين: “نحن امام عملية استخبارية تركية ناجحة، ويمكن القول إن ما قامت به الاستخبارات التركية ضربة حقيقية لجهاز الموساد الاسرائيلي على الأراضي التركية.

وأضاف أنها إشارة كبيرة الى المستوى المتدني في العلاقات بين الجانبين.

وذكر أنّ جلّ المعتقلين في الخلية يحملون جنسيات عربية، ويعملون لصالح الموساد.

وجرى استجواب المعتقلين من قبل القضاء التركي المختص، وتم توقيفهم على ذمة التحقيقات.

وقال حمزة تكين في لقاءات صحفية تابعتها “وطن” إنّ جهاز الموساد بعد هذه الضربة قد يسعى لمزيد من العمل الاستخباراتي على الاراضي التركية.

لكنّه “تكين” أكّد ان تركيا بعد هذه العملية أرسلت رسالة حازمة لاسرائيل، وقد نجحت في وأد المخططات الاسرائيلية في مهدها.

وأشار الكاتب الصحفي التركي الى ان من بين ما كانت تستهدفه هذه الشبكة من جواسيس الموساد الطلاب الفلسطينيين والسوريين في تركيا.

استهداف تركيا

وقال الى القوة التي وصلت اليها تركيا في مجال الصناعات العسكرية وتحديداً المسيرات التركية، وهو خطر يشعر به الاحتلال الاسرائيلي. وبالتالي هو يسعى لاستكشاف هذا الأمر عبر عمليات التجسس .

وقال إن تركيا مستهدفة بقوة؛ لأن لديها مشروع عسكري صناعي تكنولوجي، ينافس كبار الدول، واسرائيل تحديدا.

كما وشدد على أن هذا المشروع اذا اكتمل سيجعل تركيا من اقوى الدول، وهو أمر يهدد الكيان الاسرائيلي، وبالتالي هم لايريدون لتركيا هذا الامر.

اقرأ أيضاً: تفاصيل جديدة حول خلية الموساد في تركيا والمهام التي أوكلت إليها

وقال حمزة تكين إنه لن يصدر اي تعليق من الموساد على ضبط تركيا لشبكة التجسس، لأنّ ما قامت به عبر جواسيسها انتهاك للسيادة التركية.

ويترتب على ذلك تعرض اسرائيل لخطر الملاحقة القانونية في المحافل الدولية. متوقعاً ان ينكر الاحتلال الاسرائيلي مسؤوليته عن شبكة التجسس.

ردّ تركيا

كما رآى الكاتب التركي أن اسرائيل سترد على حلفاء اسرائيل في الشمال السوري والشمال العراقي الى جانب مزيد من التدهور فيالعلاقفات بين الجانبين الرتكي والاسرائيلي

وكانت صحيفة “صباح” التركية، قالت إن المخابرات التركية أحبطت شبكة للموساد تتكون من 15 شخصا منظمين في خلايا تتضمن 3 أشخاص تنشط بهدف التجسس في تركيا.

وتم القبض على كافة عملاء الموساد الـ15،في عملية سرية نفذت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 بعد متابعة ورصد من المخابرات التركية.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»