جولة في قصر أديل Adele ذو الـ 9.5 مليون دولار (فيديو)

أجرت مجلة فوغ vogue، جولة داخل قصر النجمة أديل Adele في لوس أنجلوس الذي تبلغ تكلفته 9.5 مليون دولار.

وفتحت المغنية أديل Adele الحائزة على جائزة جرامي، والبالغة من العمر 33 عامًا، أبواب منزلها المصمم بشكل لا تشوبه شائبة أثناء مشاركتها في سلسلة Vogue’s 73 سؤالًا يوم الخميس.

قصر أديل Adele ذو الـ 9.5 مليون دولار

وعلى الرغم من أنها تعيش في حي مليء بأكبر نجوم هوليود، أثبتت أديل المولودة في توتنهام أنها لم تنس جذورها.

وعرضت أديل بفخر حديقتها “الإنجليزية للغاية” ومطبخها المفتوح.

بينما يمكن رؤية مسبح قصر أديل الضخم خلف سياج جذاب.

كما تتميز المساحة الخارجية أيضًا بأثاث أنيق ومنطقة لعب خشبية كبيرة لابنها انجيلو البالغ من العمر تسع سنوات وابن الزوج السابق Simon Konecki.

مطبخ قصر أديل الأنيق، يتميز بجزيرة رخامية هائلة ونظام ألوان أزرق مخضر رائع.

كما تتميز المساحة الكبيرة والمتجددة برف كتب مليء بالمربى وأثاث أنيق ونوافذ كبيرة.

في مكان آخر، لم يلاحظ أي تردد عندما تم استجوابها بشأن الخطر الأكبر الذي تعرضت له – “ترك زواجي”. كان ردها المكون من كلمتين.

أديل تبكي كثيرًا في اغانيها الجديدة

ربما كانت حياة أديل قد أخذتها عبر البركة، لكن كان من الواضح أنها لم تنس جذورها في توتنهام، حيث كانت قادرة على ترديد ترنيمة نادي شمال لندن لكرة القدم دون تفكير ثانٍ.

بقيت أديل متكتمة في الغالب بشأن عملها الذي لم يتم إصداره لكنها اعترفت بأنها “تبكي كثيرًا” أثناء أغانيها الجديدة، التي تحتوي أغانيها على “كلماتها المفضلة حتى الآن”.

وأضافت: “إنه بالتأكيد أكثر [ألبوم] شخصي لدي حتى الآن”. بحسب ما نقلت “ديلي ميل” البريطانية

قرب نهاية الأسئلة والأجوبة، والتي وصلت في النهاية إلى أكثر من 73 سؤالًا مقصودًا، كشفت أديل عن أفضل ثلاث أغاني مفضلة لديها.

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ألبوم أديل

وطرحت أديل مؤخراً أغنيتها الأولى منذ ست سنوات بعنوان “Easy On Me”، وتقترب من مئة مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الان.

بينما سيتم إدراج أغنية “Easy On Me” في ألبوم الفنان القادم “30” المقرر إطلاقه في 19 نوفمبر.

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