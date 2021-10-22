مباراة توتنهام و فيتيسه في منافسات الدوري الأوروبي
مباراة توتنهام و فيتيسه في منافسات الدوري الأوروبي
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توتنهام يسقط بالخسارة أمام منافسه فيتيسه الهولندي في الدوري الأوروبي (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
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سقط فريق توتنهام الإنجليزي أمام نظيره فيتيسه الهولندي بهدف نظيف دون مقابل، خلال منافسات الدوري الأوروبي، والتي جمعت كلا المنافسين على ملعب ” غيلريدوم”. في هولندا.

هدف فيتيسه الوحيد في شباك توتنهام

وأحرز هدف اللقاء الوحيد في اللقاء اللاعب ماكسيميليان ويتك في الدقيقة ال78 من عمر زمن المباراة .في شباك فريق توتنهام ” السيبرز” بتسديدة قوية هزت شباك المرمى بعد عرضية جميلة.

وشهد اللقاء القوة والسيطرة بين كلا الفريقين، مع إهدارهما العديد من الفرص في هز شباك المرمى طيلة مجريات دقائق أحداث اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز فريق فيتيسه الهولندي بهدف نظيف دون رد.

ومن جهته قال مدرب توتنهام سانتو في تصريحات صحفية له عقب الخسارة. أمام منافسه فيتيسه، قائلاً: ” أنا لا ألقي باللوم على لاعبي الفريق بسبب الخسارة، ويتبقى لدينا مباراتين من ثلاث على ملعبنا، ونحن قادرين على تدارك الوضعية في المجموعة”.

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تشكيلة فريق توتنهام

ودخل المدرب نونو إسبيريتو سانتو في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف. لتلك المواجهة فيتيسه أرنهم الهولندي، حيث جاء حراسة المرمى هوغو لوريس.

بينما في دفاع الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: كريستيان روميرو، سيرخيو رودريغيز، سيرجي أورير، وفي خط الوسط كان كلاً من: ديلي ألي، لوكاس مورا، تانغي ندومبيلي، موسى سيسوكو، أما في هجوم الفريق. جاء ثلاثي اللاعبين، هاري كين، سون هيونغ مين، بريان جيل.

تشكيلة فريق فيتيسه

ولعب المدرب توماس ليتستش في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف فريق توتنهام، وكان في حراسة مرمى الفريق ماركوس سوبيرت.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: ماكسيميليان ويتك، ايلي داسا، ياكوب راسموسين، كما وتواجد في خط الوسط كلاً من اللاعبين، ريتشالدي بازوير، يان جبوهو، ماتوش بيرو، توني دومغيوني، واعتمد المدرب في هجوم الفريق كلاً من: أسامة طنان، لويس أوبيندا، يوليان فونموس.

ترتيب المجموعة في الدوري الأوروبي

ويحتل فريق رين الفرنسي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما جاء فيتيس أرنهم في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وآتى فريق توتنهام في المركز الثالث من الترتيب برصيد 4 نقاط، أما في أدنى جدول الترتيب إن إس مورا دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات الدوري الأوروبي.

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