توتنهام يسقط بالخسارة أمام منافسه فيتيسه الهولندي في الدوري الأوروبي (فيديو)

سقط فريق توتنهام الإنجليزي أمام نظيره فيتيسه الهولندي بهدف نظيف دون مقابل، خلال منافسات الدوري الأوروبي، والتي جمعت كلا المنافسين على ملعب ” غيلريدوم”. في هولندا.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد في اللقاء اللاعب ماكسيميليان ويتك في الدقيقة ال78 من عمر زمن المباراة .في شباك فريق توتنهام ” السيبرز” بتسديدة قوية هزت شباك المرمى بعد عرضية جميلة.

وشهد اللقاء القوة والسيطرة بين كلا الفريقين، مع إهدارهما العديد من الفرص في هز شباك المرمى طيلة مجريات دقائق أحداث اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز فريق فيتيسه الهولندي بهدف نظيف دون رد.

ومن جهته قال مدرب توتنهام سانتو في تصريحات صحفية له عقب الخسارة. أمام منافسه فيتيسه، قائلاً: ” أنا لا ألقي باللوم على لاعبي الفريق بسبب الخسارة، ويتبقى لدينا مباراتين من ثلاث على ملعبنا، ونحن قادرين على تدارك الوضعية في المجموعة”.

ودخل المدرب نونو إسبيريتو سانتو في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف. لتلك المواجهة فيتيسه أرنهم الهولندي، حيث جاء حراسة المرمى هوغو لوريس.

"What I want to say is to really thank the Spurs fans who came here in good numbers to support us."

"We really appreciate their support and the effort they went to." pic.twitter.com/FIzuANzbjR

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 21, 2021