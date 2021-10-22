توتنهام يسقط بالخسارة أمام منافسه فيتيسه الهولندي في الدوري الأوروبي (فيديو)

سقط فريق توتنهام الإنجليزي أمام نظيره فيتيسه الهولندي بهدف نظيف دون مقابل، خلال منافسات الدوري الأوروبي، والتي جمعت كلا المنافسين على ملعب ” غيلريدوم”. في هولندا.

هدف فيتيسه الوحيد في شباك توتنهام

وأحرز هدف اللقاء الوحيد في اللقاء اللاعب ماكسيميليان ويتك في الدقيقة ال78 من عمر زمن المباراة .في شباك فريق توتنهام ” السيبرز” بتسديدة قوية هزت شباك المرمى بعد عرضية جميلة.

وشهد اللقاء القوة والسيطرة بين كلا الفريقين، مع إهدارهما العديد من الفرص في هز شباك المرمى طيلة مجريات دقائق أحداث اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز فريق فيتيسه الهولندي بهدف نظيف دون رد.

ومن جهته قال مدرب توتنهام سانتو في تصريحات صحفية له عقب الخسارة. أمام منافسه فيتيسه، قائلاً: ” أنا لا ألقي باللوم على لاعبي الفريق بسبب الخسارة، ويتبقى لدينا مباراتين من ثلاث على ملعبنا، ونحن قادرين على تدارك الوضعية في المجموعة”.

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تشكيلة فريق توتنهام

ودخل المدرب نونو إسبيريتو سانتو في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف. لتلك المواجهة فيتيسه أرنهم الهولندي، حيث جاء حراسة المرمى هوغو لوريس.

"What I want to say is to really thank the Spurs fans who came here in good numbers to support us." "We really appreciate their support and the effort they went to." pic.twitter.com/FIzuANzbjR — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 21, 2021

بينما في دفاع الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: كريستيان روميرو، سيرخيو رودريغيز، سيرجي أورير، وفي خط الوسط كان كلاً من: ديلي ألي، لوكاس مورا، تانغي ندومبيلي، موسى سيسوكو، أما في هجوم الفريق. جاء ثلاثي اللاعبين، هاري كين، سون هيونغ مين، بريان جيل.

تشكيلة فريق فيتيسه

ولعب المدرب توماس ليتستش في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف فريق توتنهام، وكان في حراسة مرمى الفريق ماركوس سوبيرت.

توتنهام يخسر من فيتيسه الهولندي بهدف نظيف 1-0 في دوري المؤتمر الأوروبي. ✖️ السبيرز في المركز الـ3 بالمجموعة! توتنهام أصبح أول فريق إنجليزي يخسر أمام فيتيسه.🙃 رقماً قياسياً ولكن ليس ما كان يريده نونو مدرب توتنهام بكل تأكيد. 😬 pic.twitter.com/3hpopePV67 — جول العربي – Goal (@GoalAR) October 21, 2021

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: ماكسيميليان ويتك، ايلي داسا، ياكوب راسموسين، كما وتواجد في خط الوسط كلاً من اللاعبين، ريتشالدي بازوير، يان جبوهو، ماتوش بيرو، توني دومغيوني، واعتمد المدرب في هجوم الفريق كلاً من: أسامة طنان، لويس أوبيندا، يوليان فونموس.

ترتيب المجموعة في الدوري الأوروبي

ويحتل فريق رين الفرنسي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما جاء فيتيس أرنهم في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وآتى فريق توتنهام في المركز الثالث من الترتيب برصيد 4 نقاط، أما في أدنى جدول الترتيب إن إس مورا دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات الدوري الأوروبي.

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