الزمالك يدك شباك توسكر بالرباعية النظيفة في دوري أبطال أفريقيا (شاهد)

دك فريق الزمالك المصري شباك منافسه توسكر الكيني برباعية نظيفة دون مقابل، في مباراة الإياب. من دور ال32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعت كلا المنافسين على ملعب ” استاد برج العرب”.

الزمالك والرباعية في شباك توسكر

وأحرز فريق الزمالك أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال12 عن طريق يوسف إبراهيم ” أوباما” برأسية جميلة. سجلها اللاعب في شباك المرمى بعد ركنية ثابتة، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال19 عن طريق سيف الدين الجزائري. في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب برأسه على يمين حارس المرمى ببراعة.

وسجل المغربي أشرف بنشرقي الهدف الثالث في شباك توسكر الكيني في الدقيقة ال72 بعد هجمة سريعة قادها قائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا”، لتنتهي بوصول الكرة إلى أقدام بنشرقي الذي سجلها داخل شباك المرمى.

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وعاد يوسف إبراهيم “أوباما” في الدقيقة ال74 ليسجل هدفه الثاني والرابع ليسددها اللاعب. بقوة داخل شباك المرمى، وينتهي اللقاء بقوز فريق الزمالك ” القلعة البيضاء” برباعية نظيفة دون رد والتأهل. بهذا الفوز إلى دور المجموعات القادم من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وشهد اللقاء السيطرة والقوة لأصحاب الأرض فريق الزمالك طيلة مجريات أحداث دقائق المباراة، على عكس فريق توسكر الذي قدم المستوى الباهت والضعيف في اللقاء دون تشكيل أي خطورة على مرمى فريق القلعة البيضاء.

تشكيلة فريق الزمالك

ودخل المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي ” باتريس كارتيرون” بتشكيلة أساسية. أمام منافسه الضيف توسكر، كما وتواجد في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

📸 | لقطات من الشوط الثاني من مواجهة فريقنا ⚽️🏹 مع فريق توسكر🇰🇪 على ملعب برج العرب🏟 .. في إياب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا🏆#CHAMP13NS | #Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/05V5ANKNsW — Zamalek SC (@ZSCOfficial) October 22, 2021

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثى.

بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي. سيف الدين الجزائري، ومحمود عبد الرازق “شيكابالا”.

تشكيلة فريق توسكر

ولعب المدرب روبرت ماتانو بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة الزمالك، وكان في حراسة المرمى إيمري مفويكوري.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: جوكينز أتودو، شيكوكوتى، هيلاري وانديرا، كما وآتى في خط الوسط كلاً من: يوجين أسيك، هامفيري أوشينغ، بونيفاس موشيري، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: إبراهيم جوشوا، أبولو أوتينو، أندرو سيكيومبيا.

وقد حقق فريق الزمالك الفوز على توسكر في مباراة الذهاب على ميدان الأخير. بهدف نظيف دون مقابل سجله اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، خلال منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

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