الاتحاد يفقد صدارة الدوري السعودي بعد سقوطه أمام الشباب (فيديو)

تمكن فريق الشباب السعودي من تحقيق الفوز على الاتحاد. بهدفين نظيفين دون مقابل، في منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” استاد الأمير عبد الله الفيصل”.

أهداف الشباب في شباك الاتحاد

وسجل هدفي فريق الشباب السعودي في شباك من الاتحاد عن طريق أوديون إيغالو. في الدقيقتين ال22 وال68.

كما وشهد اللقاء التكتيك الواضح لفريق الشباب السعودي في اللقاء، مع الأداء الباهت وضعف في تحصين المرمى للفريق المنافس الاتحاد خلال مجريات أحداث المباراة، وطرد نجم فريق الاتحاد حمدان الشمراني في الدقيقة ال50 ببطاقة الحمراء.

تشكيلة فريق الاتحاد

ولعب المدرب الروماني كوزمين كونترا، في تشكيلة أساسية أمام نظيره الشباب السعودي، حيث تواجد في حراسة المرمى مارسيلو جروهي.

كما وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبد الحميد، كما وفي وسط الفريق .اعتمد المدرب على اللاعب كريم الأحمدي.

📝 مجلس الإدارة يقرر طلب حكام أجانب في المباريات المقبلة. pic.twitter.com/hZ3b9sNsoC — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 22, 2021

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: جاري رودريجيز، رومارينيو، عبد الإله المالكي، برونو هنريكي، فهد المولد.

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تشكيلة فريق الشباب

ودخل المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا في تشكيلة أساسية. أمام منافسه الاتحاد، حيث كان في حراسة المرمى فواز القرني.

I vow to return all glory to God 🙏🏾🤍🦅 pic.twitter.com/uEnAF4lUoZ — Odion Jude Ighalo (@ighalojude) October 22, 2021

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: إيغور ليشنوفسكي، جمعان الدوسري، محمد سالم، كما وآتى في خط الوسط كلاً من: إيفر بانيغا، باولو دي باولا، هتان باهبري، نواف العابد، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أوديون إيغالو، كارلوس ابريليو، مهند عسيري.

ترتيب الدوري السعودي

ويحتل فريق ضمك في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن فريق الاتحاد الذي جاء في المركز الثاني من الترتيب برصيد 17 نقطة.

كما وجاء فريق الشباب في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، كما ويليه في المركز الرابع الفيحاء برصيد 13 نقطة، وآتى فريق النصر في خامس جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق الفتح والهلال في المركزين السادس والسابع بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركز الثامن جاء فريق الأهلي برصيد 11 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق الفيصلي والرائد في المركزين التاسع والعاشر بنفس النقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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